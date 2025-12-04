Treffen sich viele kleine in einem großen Kunstwerk

Ob Familienfotos aus Keramik, „Weltenbäume“ oder Skulpturen auf Grundlage einer Kernbohrung: In seiner Jahresgabenschau präsentiert der Neue Kunstverein Mittelrhein kreative Unikate – und hat sich dafür einen Ort ausgesucht, der selbst Kunstwerk ist.
Lesezeit 4 Minuten
Von der Straße aus ist dieses Kleinod kaum einsehbar, liegt gut versteckt im Hinterhof einer Zahnarztpraxis, auch von den riesigen Silos der Friedrich Weissheimer Malzfabrik sind heute nur noch Bilder geblieben. Man muss tatsächlich erst schwere Holztüren öffnen, um einzutauchen in die reichhaltige Historie dieses Ortes, entdeckt die Villa Regia, den einstigen Wohnsitz der Unternehmerdynastie, gleichermaßen über Umwege wie die schmucke ...