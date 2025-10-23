Krokodiltintenfässer, Krüge mit Medaillons von Queen Mary II. oder Dekorstempel: Die Sammlung Nassauischer Altertümer hat auch in Sachen Westerwälder Steinzeug einiges zu bieten. Eine Auswahl hieraus zeigt nun das Stadtmuseum am Markt in Wiesbaden.
Die Sammlung Nassauischer Altertümer (SNA) umfasst archäologische Funde, Gemälde und Grafiken, kunsthandwerkliche Objekte, aber auch Keramikerzeugnisse des traditionsreichen Westerwälder Steinzeugs. Eben die werden nun in einer neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum am Markt in Wiesbaden gezeigt.