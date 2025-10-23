Neue Schau in Wiesbaden Tour de Force durch das Westerwälder Steinzeug Ulrich Linnemann 23.10.2025, 16:00 Uhr

i Westerwälder Steinzeug aus der Sammlung Nassauischer Altertümer zeigt derzeit das Stadtmuseum am Markt in Wiesbaden. Zu sehen sind in der Schau auch ungewöhnliche Einzelstücke wie dieses Tintengeschirr in Krokodilform. Ulrich Linnemann. Sammlung Nassauischer Altertümer

Krokodiltintenfässer, Krüge mit Medaillons von Queen Mary II. oder Dekorstempel: Die Sammlung Nassauischer Altertümer hat auch in Sachen Westerwälder Steinzeug einiges zu bieten. Eine Auswahl hieraus zeigt nun das Stadtmuseum am Markt in Wiesbaden.

Die Sammlung Nassauischer Altertümer (SNA) umfasst archäologische Funde, Gemälde und Grafiken, kunsthandwerkliche Objekte, aber auch Keramikerzeugnisse des traditionsreichen Westerwälder Steinzeugs. Eben die werden nun in einer neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum am Markt in Wiesbaden gezeigt.







