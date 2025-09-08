Das Theater Koblenz eröffnet die neue Spielzeit auf ungewöhnliche Weise: Für die erste Premiere zog das Schauspielensemble einige Kilometer vor die Tore von Koblenz, um in der Stadthalle Vallendar mit einer sehr speziellen Umsetzung von Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ in die Saison zu starten.

„Willkommen Kläri“ ist auf einem Transparent über dem Haupteingang zu lesen. Es scheint, als warteten die dort versammelten Menschen auf die Ankunft einer bedeutenden Persönlichkeit. Genau so haben sich das Regieteam um Caro Thum und das 14-köpfige Ensemble die Sache vorgestellt: Das Publikum wird auch zum Mitspieler. Es stellt die Bürger des Dürrenmatt’schen Handlungsortes Güllen dar. Hoffnungsvoll sieht man dem Besuch von Claire Zachanassian entgegen – auf dass die während ihrer 40-jährigen Abwesenheit anderwärts zur Milliardärin avancierte Tochter des ökonomisch inzwischen arg gebeutelten Güllen selbigem zu neuer Blüte verhelfe.

i In der Neuproduktion von Friedrich Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" wird vor und in der Stadthalle Vallendar gespielt: eine außergewöhnliches, gelungene Lesart des bekanntes Stücks, hier mit Dorothee Lochner (von links), David Prosenc, Christof Maria Kaiser, Isabel Mascarenhas, Marcel Hoffmann und Wolfram Boelzle. MATTHIAS BAUS. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Die Story des Stückes ist weithin bekannt, schließlich gehörte es nach der Uraufführung 1956 über Jahrzehnte zur Pflichtlektüre in den schulischen Oberklassen. Erfreulicherweise ist der Stoff bis heute nicht vollends aus dem Deutschunterricht verschwunden. Denn was Dürrenmatt da verhandelt, ist auch im 21. Jahrhundert von brennender Aktualität: die Macht des Geldes über Moral und Humanität, die Verführbarkeit der Menschen durch das Versprechen auf Wohlstand.

Die Superreiche will sich „Gerechtigkeit“ kaufen, bietet den Güllenern eine Milliarde für die Ermordung ihrer Jugendliebe. Dieser Alfred hatte sie einst geschwängert, dann sitzengelassen, die Vaterschaft geleugnet. Worauf die damals 17-jährige Claire im Ort als Hure verunglimpft wurde, in die Fremde entfloh, ihr Kind verlor, sich als Prostituierte durchschlagen musste – bis ein reicher Ausländer sie ehelichte und ihr nach seinem Ableben ein Milliardenvermögen hinterließ. Frage nun: Würden die Güllener ihren Mitbürger Alfred ermorden, des Wohlstands wegen?

i Mittendrin: Ein Kameramann überträgt in Nahaufnahme jede Szene auf große Leinwände, sodass alle im Saal der Stadthalle Vallendar die Entwicklungen sehr gut mitverfolgen können, auch wenn mal gerade am anderen Ende der Halle gespielt wird. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Kaum ein Theater, das den „Besuch der alten Dame“ nicht gespielt hat. Allerdings selten nach einer Manier, wie jetzt in der Vallendarer Stadthalle. Denn das Konzept des Entree, wird drinnen im Saal fortgeführt: Die Vallendarer Besucher erleben als Quasi-Güllener mit, wie im Verlauf einer Festversammlung angesichts von Claires unmoralischem Angebot sich in stetiger Verdichtung Abgründe auftun. Die Inszenierung bedient sich dafür zweier Mittel. Erstens packt sie die Ereignisse, die bei Dürrenmatt noch als eine etliche Tage dauernde Entwicklung erzählt werden, zum Geschehen bei einer Güllener Festveranstaltung. Der zweieinhalbstündige Theaterabend funktioniert für alle Anwesenden also ähnlich wie eine von freundlicher Begegung peu à peu zum großen Krach ausartenden Familienfeier. Zweitens benutzt die Inszenierung nicht die Bühne der Stadthalle zur Aufführung, sondern macht den gesamten, hell erleuchteten Saal zum Spielraum.

Einsatz von „Anscheinswaffen“

Noch bis zum 17. Oktober zeigt das Theater Koblenz Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ in der Stadthalle Vallendar. Das Theater weist darauf hin, dass die Handlung des Schauspiels im Saal sowie im Außenbereich inszeniert ist und dass bei einigen szenischen Aktionen „Anscheinswaffen“ zum Einsatz, mit denen die Darsteller kurzzeitig um die Stadthalle herumlaufen werden. Dabei handelt es sich um nicht funktionstüchtige Schusswaffen, die von der Requisite bereitgestellt werden, nicht geladen sind und niemanden verletzen können. Das Ordnungsamt und die Anwohner sind entsprechend informiert.

Das Ensemble agiert inmitten des an Tischreihen platzierten Publikums als sei es ein Teil desselben. Ein Kameramann überträgt in Nahaufnahme jede Szene auf große Leinwände, sodass alle im Saal die Entwicklungen sehr gut mitverfolgen können, auch wenn mal gerade am anderen Ende der Halle gespielt wird: wie die anfängliche Empörung der Protagonisten über Claires Mordangebot zerbröselt, wie Alfred zum Gejagten wird, wie die Güllener in Erwartung eines baldigen Geldsegens bereits auf Pump teuer eingekauft haben. So ungewohnt die ganze Theaterkonstellation in Vallendar ist, sie funktioniert, bleibt durchweg schlüssig – und erzeugt durch die Verwandlung des Publikums vom bloß Betrachtenden zum Quasi-Beteiligten einen spürbaren Betroffenheitsschub.

Ein prägnant aufspielendes Ensemble

Zu erleben ist ein prägnant aufspielendes Ensemble. Wie die Spinne am Netz verfolgt die Claire von Raphaela Crossey selbstgewiss und geschäftsmäßig unerbittlich die Wirkung ihres Milliarden-Gifts. Wolfram Boelzels Alfred spürt früh, dass seine Mitbürger ihn schlussendlich dem Geldsegen opfern werden. Seine Wandlung vom „beliebtesten Güllener“ zum von Todesangst Getriebenen ist schauspielerisch ebenso sehenswert wie der Schritt des Güllener Lehrers (Marcel Hoffmann) vom bitterlustig Betrunkenen zum Hellsichtigen, der die menschliche Tragik der Situation erkennt: „Wir sind zu schwach“. Gleichwohl wird auch viel gelacht an diesem Abend. Schöngetue, Lobgehudel, Bigotterie, Unschuldig-Tun werfen manch kräftig karikierenden Moment auf. Immerhin wollte Dürrenmatt das Stück als Komödie verstanden wissen, freilich als eine tragische.

Zum Ende hin darf per Stimmzettel an jedem Platz über das „Gerechtigkeits“-Ansinnen der Claire Zachanassian votiert werden und singt der ganze Vallendarer Saal die „Güllen-Hymne“. Dann richten sich Gewehre auf Alfred. Wie geht’s aus? Anders als bei Dürrenmatt. Dazu nur dies: Der Schluss gibt, wie der gesamte Abend, allerhand Gesprächs- und Denkstoff mit auf den Weg. Theater also, das mitzuerleben sich lohnt.

Infos und Tickets unter www.theater-koblenz.de