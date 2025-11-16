Theater, das beim Zusehen fasziniert und schmerzt

In Mainz wird der Begriff „Fremdschmerzen“ neu definiert: Choreografin Rafaële Giovanola schickt das tanzmainz-Ensemble mit ihrem neuen Stück „Gravity“ am Staatstheater in den Kampf gegen die Schwerkraft.
Wohl kaum ein Titel für einen Tanzabend kann so grundsätzlich gewählt sein wie dieser: „Gravity“ hat die Schweizer Choreografin Rafaële Giovanola ihre neue Kreation für das Mainzer Staatstheater genannt, die sie gemeinsam mit tanzmainz erarbeitet hat, dem zeitgenössischen Ensemble, das seit 10 Jahren von der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt aus im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus für Furore sorgt.