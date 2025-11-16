Premiere Staatstheater Mainz Theater, das beim Zusehen fasziniert und schmerzt 16.11.2025, 13:59 Uhr

i Fallen will gelernt sein: Hier geht, stellvertretend gezeigt für die insgesamt 18 Ensemblemitglieder von tanzmainz, Federico-Longo zu Boden. Andreas Etter

In Mainz wird der Begriff „Fremdschmerzen“ neu definiert: Choreografin Rafaële Giovanola schickt das tanzmainz-Ensemble mit ihrem neuen Stück „Gravity“ am Staatstheater in den Kampf gegen die Schwerkraft.

Wohl kaum ein Titel für einen Tanzabend kann so grundsätzlich gewählt sein wie dieser: „Gravity“ hat die Schweizer Choreografin Rafaële Giovanola ihre neue Kreation für das Mainzer Staatstheater genannt, die sie gemeinsam mit tanzmainz erarbeitet hat, dem zeitgenössischen Ensemble, das seit 10 Jahren von der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt aus im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus für Furore sorgt.







