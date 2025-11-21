In Boppard aufgewachsen „Tatort“-Star im Interview: Ermittlerin in einem Einwanderungsland 21.11.2025, 11:37 Uhr

i MIt beinahe 9 Millionen Zuschauern feierten Melika Foroutan und Edin Hasanović als neues Frankfurter "Tatort"-Ermittlerduo am 5. Oktober ein überaus erfolgreiches Debüt. Beide haben an der Entwicklung ihrer Rollen, die wie die Darsteller selbst eine Migrationsgeschichte aufweisen, intensiv mitgewirkt. Jakob Fliedner. picture alliance/dpa/Sommerhaus Filmproduktion/Hessischer Rundfunk

Melika Foroutan wurde im Iran geboren und wuchs in Boppard auf. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Sie über ihre Rolle als „Tatort“-Ermittlerin, Menschenrechte weltweit – und warum ihr der Vorlesetag in Mayen besonders wichtig ist.

Vor wenigen Wochen brachten Melika Foroutan und Edin Hasanović als neues Frankfurter „Tatort“-Team ihre eigene Migrationsgeschichte mit auf den TV-Bildschirm, und das zur besten Sendezeit und vor beinahe neun Millionen Zuschauern. Im Vorfeld des bundesweiten Vorlesetages war die 1976 in der iranischen Hauptstadt Teheran geborene und ab ihrem siebten Lebensjahr in Boppard aufgewachsene Schauspielerin zu Gast in der Unesco-Förderschule in Mayen – ...







