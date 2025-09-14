Die US-amerikanische Dirigentin Carolyn Kuan wurde zum dynamischen Kraftzentrum beim ersten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz mit der klanglich faszinierenden Geigerin Lea Birringer und einer motiviert spielenden Rheinischen Philharmonie.

Neue Saison, neue Künstlerinnen und Künstler: Das gilt für jedes Jahr bei den Anrechtskonzerten des Musik-Instituts Koblenz – doch in dieser Spielzeit 2025/2026 ganz besonders. Wieder bestreitet das Staatsorchester Rheinische Philharmonie neun von zehn Konzerten der Saison, durch den Abschied von Benjamin Shwartz als Chefdirigent des Orchesters Ende vergangener Spielzeit und vor dem Antritt seiner Nachfolgerin Marzena Diakun in der kommenden steht für die Rheinische und das Publikum ein Jahr voller neuer Begegnungen mit unterschiedlichen dirigentischen Lesarten an. Und diese werden in der neuen Saison in sieben von zehn Konzerten von Dirigentinnen abgeliefert werden.

Geht man nach dem Auftakt zu dieser abwechslungsreichen Spielzeit, so steht dem Publikum in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle Spannendes bevor: Beim ersten Anrechtskonzert wurden unter der energiegeladenen Leitung der US-Amerikanerin Carolyn Kuan Klanghorizonte der amerikanischen und nordeuropäischen Musik des vergangenen Jahrhunderts eröffnet, die einander gut ergänzen als Antwort auf die Frage, welche Entwicklungen jenseits der Zweiten Wiener Schule die Konzertsäle eroberten und bis heute eine zentrale Rolle im Musikleben spielen.

Die Geigerin Lea Birringer war Solistin im Violinkonzert von Jean Sibelius beim ersten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz der Saison 2025/2026 in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle. Arek Głębocki

So zählt das Violinkonzert des Finnen Jean Sibelius heute zu den beliebtesten Vertretern seiner Art – was dem 1904 uraufgeführten Werk keineswegs an der Wiege der negativ aufgenommenen Weltpremiere gesungen wurde. Erst in einer leicht modifizierten Version begann der internationale Siegeszug des Konzerts, das Interpreten mit ungeheuren technischen Anforderungen und der geforderten schieren Kraft und Kondition enorm viel abverlangt und wegen seiner dunkel grundierten, herben Klangfarben, weitgefassten lyrischen Klanglandschaften und archaisch anmutenden Kraftzentren oft als „typisch nordisch“ charakterisiert wird.

Die aus dem Saarland stammende und mittlerweile in Würzburg als Professorin wirkende Geigerin Lea Birringer hat dieses monumentale Violinkonzert im vergangenen Jahr unter der Leitung von Benjamin Shwartz gemeinsam mit der Rheinischen Philharmonie auf CD verewigt. Das bietet beim ersten Anrechtskonzert die seltene Möglichkeit eines Vergleichs von Aufnahme-Ästhetik und Livekonzert und zeigt dabei sowohl große Übereinstimmungen als auch Unterschiede im Detail. Was aber hier wie da felsenfest besteht, ist das gewaltige Risiko, das die mutige Geigerin in klanglicher Hinsicht eingeht. Diese Vielfalt an Farben, diese Sicherheit in den immer wieder geforderten Doppelgriffpassagen, die kraftvoll raumgreifende Mehrstimmigkeit, ein passionierter, wehmütiger Schmelz in gesanglichen Passagen: All das und mehr formt den starken Eindruck, den Lea Birringer hinterlässt.

Erstmals zu Gast bei den Anrechtskonzerten des Musik-Instituts Koblenz: Die US-amerikanische Dirigenten Carolyn Kuan, seit 2011 Chefdirigentin des Hartford Symphony Orchestra und erfahrene Orchesterleiterin im sinfonischen Bereich wie auch in der Oper. Arek Głębocki

Und dass dieser so wirksam auch in den Fährnissen eines Livekonzerts zum Tragen kommt, verdankt sich der bestens präparierten und von Carolyn Kuan hochpräzise geleiteten Rheinischen Philharmonie. Es gibt viele Gelegenheiten, in der ein Solist in diesem Konzert rein kräftetechnisch untergehen könnte – doch hier gelingt eine gute Balance, nicht nur in den faszinierenden Höhepunkten des ersten und dritten Satzes, in denen Solistin, Dirigentin und Orchester zu einer kraftvoll pulsierenden Einheit zu verschmelzen scheinen. Auch und gerade im ruhigeren zweiten Satz können das Orchester und seine zahlreichen solistisch geforderten Musikerinnen und Musiker punkten.

Ein ganz anderes, nicht weniger packendes Panorama eines freilich gänzlich anderen Klanghorizonts eröffnet sich mit Samuel Barbers 1936 uraufgeführter erster Sinfonie. Ein einsätziges Werk mit großer emotionaler Bandbreite, das „typisch amerikanisch“ zu wirken vermag, ohne auf Folklore oder Jazzanklänge zu setzen, und ebenso wie Sibelius, wenn auch mit anderen Zutaten, landschaftliche Weite zu packendem Ohrenkino formt, um schließlich als Synthese aus modernen und neoromantischen Zutaten eine ganz eigene Klangsprache zu finden.

Mit brillanter Visitenkarte zum Auftakt nach Maß

Ergänzt durch zwei kleinere, effektvolle Werke beider Komponisten – Barbers Konzertouvertüre „School for Scandal“ und die sinfonische Dichtung „Pohjolas Tochter“ zu einem nordischen Mythenstoff von Sibelius – runden das gelungene Programm ab. Schon in Barbers frühem, noch aus seiner Studienzeit stammenden Werk hatte Carolyn Kuan, die seit 2011 als Chefdirigentin des Hartford Symphony Orchestra wirkt und eine beständig an Reichweite zunehmende, internationale Karriere verfolgt, gleich zur Konzerteröffnung eine brillante Visitenkarte abgegeben.

Mit großer Akkuratesse, detailreichem Ausmalen von Charakterzeichnungen und versierter Gestaltungskraft hielt sie von Anfang an die Energie auf durchgängig hohem Niveau – wo sie bis zum Ende des vom Publikum gefeierten Abends auch unerschütterlich verbleiben sollte in diesem Auftakt nach Maß.

Infos zur neuen Anrechtssaison unter www.musik-institut-koblenz.de﻿

Nächstes Anrechtskonzert

Beim zweiten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz am Freitag, 10. Oktober, um 20 Uhr in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle stehen auf dem Programm:

Richard Wagner: Vorspiel und Liebestod aus „Tristan und Isolde“

Robert Schumann: Klavierkonzert

Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 1

Solist ist der Pianist Florian Uhlig, das Staatsorchester Rheinische Philharmonie wird geleitet von Anna Rakitina.