Siebtes Anrechtskonzert Spätromantisches aus der alten und aus der neuen Welt 24.02.2025, 07:03 Uhr

i Das Koblenzer Publikum darf sich über das unerwartet rasche Wiedersehen mit Tianwa Yang freuen, da die ursprüngliche vorgesehene Solistin für das siebte Anrechtskonzert abgesagt hat. So kann die 1987 in Peking geborene, seit vielen Jahren in Deutschland lebende Tianwa Yang in Koblenz auch ihre Interpretation des ersten Violinkonzerts von Sergej Prokofiew vorstellen, das sie im Rahmen ihrer sehr regen Aufnahmetätigkeit 2021 mit dem dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Jun Märkl auf CD gebannt hat. Friedrun Reinhold/Naxos

Beim siebten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz am 7. März kann sich das Publikum auf ein Wiedersehen mit Garry Walker, dem einstigen Chefdirigent der Rheinischen Philharmonie, und der formidablen Geigerin Tianwa Yang freuen.

Mit einem Appetithappen schließt das siebte Anrechtskonzert des Musik-Instituts an den Beginn der Saison an: Beim dritten Konzert erklang die „Schauspielouvertüre“ Erich Wolfgang Korngolds, nun gewährt die Ouvertüre zum Hollywoodfilm „The Sea Hawk“ von 1940 einen kleinen Einblick in das Genre, mit dem der schon 1934 aus Wien nach Los Angeles gerufene Komponist den Zweiten Weltkrieg überdauern sollte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen