Traditionell am letzten Juniwochenende wird aktuelle Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur und Stadtplanung beim Tag der Architektur öffentlich präsentiert. Folgende Objekte aus der Region sind am Wochenende 28./29. Juni dabei.

Region Mittelrhein-Ahr

In Koblenz ist die Grundschule Freiherr-vom-Stein im Stadtteil Rauental zu besichtigen – als erste reine Clusterschule von Rheinland-Pfalz. In Hilgert ist der Neubau einer Physiotherapiepraxis entstanden, der zwei bestehende Fitnesshallen ergänzt. Für den Neubau des Haus Glasner in Dernau wurde auf einen Sockel aus Stahlbeton ein Holzhaus aufgesetzt, das sich um einen zentralen Hof entwickelt. In Bad Neuenahr-Ahrweiler nehmen gleich drei Projekte teil: Die Flut 2021 war bis zu 1,40 Meter hoch ins Erdgeschoss der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik eingedrungen, die jetzt nach dem Wiederaufbau präsentiert wird. Auch das Tennisclubhaus mitsamt Bistro war von der Flut betroffen, beim Wiederaufbau im neuen Gewand lag ein Fokus auf Barrierefreiheit. Und die Buchhandlung „Am Ahrtor“ vereint auf gerade mal 74 Quadratmetern zwei Ladeneinheiten, die mit farbigen Akzenten zu einer kompakten Bücherwelt verbunden sind.

Region Rheinhessen

Die Landeshauptstadt Mainz bietet neun Teilnehmer auf – vom Einfamilienwohnhaus über einen Kita-Neubau und die neue Innengestaltung der Tourist-Info bis zum gemeinschaftlichen Wohnen im Heiligkreuzviertel, wo sich im Projekt „49° Nord“ im Stadtteil Weisenau 16 Familien ein Haus mit Gemeinschaftsraum, Büroflächen, Dachterrasse und Werkstatt teilen. In Volxheim entstand durch einen zentralen Durchbruch durch alle Ebenen in einer alten Scheune Wohnraum für eine fünfköpfige Familie. Und in Wiebelsheim entstand die Kita „Sternsegler“ als viergruppige Kindertagesstätte auf abfallendem Gelände nahe Gemeindehaus, Dorfplatz und Kirche.

Region Hunsrück-Nahe

In Birkenfeld wurde beim Neubau eines Mehrgenerationenhauses mit elf Wohneinheiten und Gewerbeeinheit die regionale Tradition des Hunsrücker Langhauses neu interpretiert.

Die Adressen, Informationen zu jedem Projekt sowie die individuellen Öffnungszeiten finden sich online unter www.diearchitekten.org