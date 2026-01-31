Westerwälder im Porträt So verlief Yoran Leichers Weg zum „Tiger“ Stefan Schalles 31.01.2026, 07:00 Uhr

i Mit seinen 21 Jahren hat der gebürtige Hachenburger Yoran Leicher bereits eine beachtliche Filmografie vorzuweisen. Zuletzt war er im Streaminghit "Der Tiger" zu sehen. Anna Sophie Grünwald

In dem Antikriegsdrama erlangte Yoran Leicher zuletzt weltweite Aufmerksamkeit, erste eigene Kurzfilme produzierte er bereits als Sechsjähriger – und auch dazwischen ist viel passiert. Wir blicken auf die rasante Schauspielkarriere des Westerwälders.

Mit der Rolle des jungen Wehrmacht-Soldaten Michel in „Der Tiger“ ist Yoran Leicher das gelungen, wovon viele Schauspieler träumen: die Beteiligung an einer international beachteten (Kino-)Produktion. Das Antikriegsdrama lief im vergangenen Jahr zunächst in ausgewählten Lichtspielhäusern, stürmte ab Januar dann in 28 Ländern die Spitze der Streamingcharts – und gilt damit als erfolgreichster deutscher Originalfilm bei Amazons Prime-Video.







