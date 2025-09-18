Erstmals Studie vorgelegt So steht es um die deutsche Festivallandschaft Stefan Schalles

dpa, kna 18.09.2025, 12:56 Uhr

i Mehr als 80 Festivals aller Größenordnungen steigen im Jahr allein in Rheinland-Pfalz, darunter als ein Aushängeschild natürlich auch Rock am Ring. Eine neue Studie gibt nun aufschlussreiche Einblicke ins Innenleben Branche. Sascha Ditscher. picture alliance/dpa

Musikfestivals sind für viele Menschen fester Bestandteil des Sommers. Dabei sind die Tickets zuletzt oft merklich teurer geworden, kämpfen viele Veranstalter mit roten Zahlen. Diese und weitere Einblicke in die Branche offenbart nun eine neue Studie

Nur etwa jedes sechste Musikfestival in Deutschland hat mit seiner jüngsten Ausgabe einen Gewinn erzielt. Das geht aus der bundesweiten Studie „Musikfestivals in Deutschland“ hervor, die kürzlich in Berlin vorgestellt wurde. Insgesamt 638 Festivals aus allen Musikgenres hatten hierfür zwischen November 2024 und Januar 2025 an einer großen Onlineumfrage teilgenommen.







Artikel teilen

Artikel teilen