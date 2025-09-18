Musikfestivals sind für viele Menschen fester Bestandteil des Sommers. Dabei sind die Tickets zuletzt oft merklich teurer geworden, kämpfen viele Veranstalter mit roten Zahlen. Diese und weitere Einblicke in die Branche offenbart nun eine neue Studie
Nur etwa jedes sechste Musikfestival in Deutschland hat mit seiner jüngsten Ausgabe einen Gewinn erzielt. Das geht aus der bundesweiten Studie „Musikfestivals in Deutschland“ hervor, die kürzlich in Berlin vorgestellt wurde. Insgesamt 638 Festivals aus allen Musikgenres hatten hierfür zwischen November 2024 und Januar 2025 an einer großen Onlineumfrage teilgenommen.