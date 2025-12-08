So klingt und schmeckt die Buga 2029

Sinfonisches Blasorchester feiert unter der Leitung seines Dirigenten Sebastian Lastein ein gelungenes Debüt in Stadthalle Boppard mit einer musikalischen Reise zur Natur - bis 2029 sollen jährlich zwei Auftritte folgen.
Die Bundesgartenschau wirft ihre Schatten voraus – und das keine Minute zu früh. In vielen Gesprächen rund um einen besonderen Konzertabend in der Stadthalle Boppard wurde am Wochenende deutlich, wie gespannt die Menschen am Mittelrhein auf das sind, was 2029 im Oberen Mittelrheintal geschehen soll.