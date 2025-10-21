Nero und Caligula mögen Extreme sein, doch die Antike war überhaupt sehr brutal. Wie die Gewalt kontrolliert wurde und welchen Einfluss das Christentum hatte, erklären die Althistoriker Michael Sommer und Stefan von der Lahr in ihrem neuen Buch.
Schönheit und eine geistvolle Kultur verbindet man mit der Antike. Ein paar Tyrannen fallen da nicht ins Gewicht. Doch vor lauter Überhöhung übersieht man die knallharte Realität, finden die Althistoriker Michael Sommer und Stefan von der Lahr. Ihr herrlich locker geschriebenes Buch „Die verdammt blutige Geschichte der Antike“ ist eine gnadenlose Korrektur.