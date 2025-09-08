Der Auftakt der Anrechtskonzerte des Musik-Instituts Koblenz der neuen Saison präsentiert am Freitag, 12. September, amerikanischem Witz und nordische Wucht mit Werken von Samuel Barber und Jean Sibelius.

Zum Auftakt der neuen Anrechtssaison gibt es ganz unterschiedliche Geschichten zu erleben: Mit Werken von Samuel Barber und Jean Sibelius rücken zwei Komponisten ins Zentrum, die auf jeweils sehr eigene Weise musikalisches Erzählen zu ihrer Sache gemacht haben – der eine mit amerikanischer Eleganz und Witz, der andere mit nordischer Wucht.

Die Eröffnung gehört einem wahren Feuerwerk: Samuel Barbers Ouvertüre „The School for Scandal“, inspiriert von der gleichnamigen Komödie des britischen Dramatikers Richard Brinsley Sheridan (1751–1816), ist alles andere als klassisches Ouvertürenfutter. Schon im ersten Takt stürzt sich das Orchester in eine funkelnde Klangrede, voller Kapriolen und Kontraste. Die Streicher huschen, die Bläser sticheln, und das Ganze pulsiert mit tänzerischer Präzision. Bereits 1931, noch als Student, legte Barber mit seinem ersten Stück für großes Orchester eine erstaunlich reife Visitenkarte vor. Dass es dabei weniger um die konkrete Handlung als vielmehr um deren überbordenden Tonfall geht – das Lustvolle, das Überspitzte, das Spöttische der Komödienvorlage – macht die Musik zu einem Spiegel dessen, was auch seine spätere Sinfonik auszeichnet: expressives Erzählen.

Wie ein Prüfstein der Virtuosität﻿

Fast könnte man meinen, dass Jean Sibelius ein Gegenpol zu diesem extrovertierten Beginn sei – und doch treffen sich die beiden Komponisten im Tiefgang ihres musikalischen Denkens. Bei Sibelius geschieht die Erzählung nicht auf der Oberfläche, sondern in untergründigen Bewegungen, in organischer, motivischer Arbeit und in der Kunst, aus kleinsten Zellen große Bögen zu schlagen.

i Mit seinem Schaffen trug der Komponist Jean Sibelius (1865–1957) maßgeblich zur musikalischen Identität seiner Heimat Finnland bei. Afred Grudner/Public Domain

Lea Birringer übernimmt den Solopart in Sibelius’ Violinkonzert – einem Werk, das zu den Prüfsteinen der Virtuosität zählt und zugleich zu den introvertiertesten Violinkonzerten der Literatur gehört. Der erste Satz beginnt mit einer Art instrumentalen Monolog: Die Solovioline, nahezu ohne orchestrale Stütze, beginnt beinahe zu murmeln, tastend, voller Ausdruck. Doch was so zurückhaltend beginnt, wächst sich bald zu einer der technisch und musikalisch forderndsten Partien des Konzertrepertoires aus. Hier verlangt Sibelius nicht nur perfekte Geläufigkeit und Intonation, sondern auch seelische Tiefe: ein Balanceakt, dem sich Lea Birringer nicht nur im Konzert stellen wird, sondern den sie gemeinsam mit der Rheinischen Philharmonie bereits im vergangenen Jahr auf CD gebannt hat. Mit großem Erfolg: „Herzerwärmend sympathisch“ titelt der Deutschlandfunk in seiner Besprechung des Albums, die mit der vielversprechenden Einleitung „Ob rasend-virtuose Läufe oder vertrackte Akkordpassagen. Lea Birringer spielt blitzsauber, spannungsvoll, aber ohne jegliche Show“ beginnt.

i Die amerikanische Dirigentin Carolyn Kuan ist seit 2012 Musikdirektorin des Hartford Symphony Orchestra im US-Bundesstaat Connecticut. Charlie Shuck

Die musikalische Leitung liegt bei Carolyn Kuan, die nicht nur eine international gefragte Gastdirigentin ist, sondern bereits seit 2011 als Musikdirektorin des Hartford Symphony Orchestra in den USA wirkt. Unter ihrer Leitung führt das Konzert weiter zur sinfonischen Dichtung „Pohjolas Tochter“, in der Sibelius einen düsteren Mythos aus der Kalevala-Überlieferung vertont: Der greise Held Väinämöinen trifft auf eine schöne, unnahbare Frau – Tochter des Nordens –, die ihn durch unmöglich zu erfüllende Aufgaben auf eine unerreichbare Probe stellt.

Die Musik ist weit mehr als ein klingender Sagenstoff: Sie arbeitet mit Licht und Schatten, mit der Suggestivkraft von Klangfarben, mit fast filmischer Dramatik. Die Streicher malen Landschaften, das Blech kündet von innerer Größe und äußerer Gefahr: eine aufregende Viertelstunde herrlicher Programmmusik.

i Eine lyrisch-expressive Tonsprache machte den US-Komponisten Samuel Barber (1910–1981) zu einem der zentralen Vertreter der amerikanischen Musiktradition. Carl van Vechten/Library of Congress

Nach diesem Ausflug in das Reich der nordischen Mythologie schlägt ein weiteres Werk von Samuel Barber den Bogen zum Auftakt des Konzerts: Seine Sinfonie Nr. 1 – ein einsätziges Werk mit durchkomponiertem Spannungsverlauf – ist ein Meisterwerk der Konzentration. Inspiriert von Sibelius’ Modell der motivischen Verdichtung und mit dessen ebenfalls einsätzigen ersten Sinfonie als Vorbild, ist sie mit typisch amerikanischer Geschmeidigkeit und melodischer Klarheit umgesetzt. Die Einflüsse der europäischen Moderne sind spürbar, doch alles ist durchdrungen von Barbers eigenem Ton.

So ergibt sich im ersten Anrechtskonzert der neuen Saison von der brillanten Eröffnungsgeste über das introspektive Solokonzert und die mythische Ballade bis zur durchkomponierten Ein-Satz-Sinfonie ein Panorama des symphonischen Erzählens im 20. Jahrhundert.

Erstes Konzert

Freitag, 12. September, 20 Uhr

Samuel Barber: „School for Scandal“, Ouvertüre

Jean Sibelius: Violinkonzert

Jean Sibelius: „Pohjolas Tochter“, Sinfonische Dichtung

Samuel Barber: Sinfonie Nr. 1

Solistin: Lea Birringer, Violine

Dirigentin: Carolyn Kuan, Staatsorchester Rheinische Philharmonie