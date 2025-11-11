Festival-Finale Sinfonik und Zirkus als Drahtseilakt 11.11.2025, 16:33 Uhr

i Das Romanian Symphony Orchestra und eine Artistentruppe des Noletia Festivals Sevilla traten gemeinsam beim Abschlusskonzert des Internationalen Musikfestivals Koblenz auf. Claus Ambrosius

Die Saison des Internationalen Musikfestivals Koblenz endete mit Beethovens Fünfter – und Strauss’ „Don Quixote“ als Zirkusspektakel – in einem Crossover-Projekt zum Festivalfinale.

Beethovens 5. Sinfonie zum Abschluss eines Klassikfestivals: ein Werk, das hervorragend zum Anlass passt. Kommt noch Richard Strauss’ sinfonische Dichtung „Don Quixote“ hinzu, die vom berühmten Roman von Miguel de Cervantes ist, legt dies noch eine Schippe drauf, denn dieses Meisterwerk der Spätromantik von 1897 erfordert eine üppige Orchesterbesetzung.







