Spektakel zum Festivalfinale
Sinfonik trifft Zirkuskunst
Beim Abschlusskonzert des IMUKO am 10. November wirken bin "Don Quixote" von Richard Strauss sechs spanische Zirkusartisten mit.
Maria Clauss

Ein großes Sinfonieorchester, zwei Solisten und sechs Zirkusartisten: So lautet die außergewöhnliche Besetzung des Abschlusskonzertes beim Internationalen Musik Festival Koblenz am 10. November in der Rhein-Mosel-Halle. 

Mit einem spektakulären Konzert mit rund 90 Mitwirkenden endet am Montag, 10. November, ab 19.30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz nicht nur die diesjährige Saison des Internationalen Musikfestivals Koblenz (Imuko): Der Abend mit Ludwig van Beethovens Fünfter Sinfonie und der sinfonischen Dichtung „Don Quixote“ von Richard Strauss ist auch Abschluss eines dreijährigen Projekts im Rahmen des Creative-Europe-Programms „Sounds of Change“ der ...

