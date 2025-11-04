Spektakel zum Festivalfinale Sinfonik trifft Zirkuskunst 04.11.2025, 12:51 Uhr

i Beim Abschlusskonzert des IMUKO am 10. November wirken bin "Don Quixote" von Richard Strauss sechs spanische Zirkusartisten mit. Maria Clauss

Ein großes Sinfonieorchester, zwei Solisten und sechs Zirkusartisten: So lautet die außergewöhnliche Besetzung des Abschlusskonzertes beim Internationalen Musik Festival Koblenz am 10. November in der Rhein-Mosel-Halle.

Mit einem spektakulären Konzert mit rund 90 Mitwirkenden endet am Montag, 10. November, ab 19.30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz nicht nur die diesjährige Saison des Internationalen Musikfestivals Koblenz (Imuko): Der Abend mit Ludwig van Beethovens Fünfter Sinfonie und der sinfonischen Dichtung „Don Quixote“ von Richard Strauss ist auch Abschluss eines dreijährigen Projekts im Rahmen des Creative-Europe-Programms „Sounds of Change“ der ...







