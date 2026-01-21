Gefeierte Koblenzer Premiere Sind wir nicht alle ein bisschen Mephisto? Claus Ambrosius 21.01.2026, 20:48 Uhr

i Wie würde ich in einer Situation wie in "Mephisto" handeln? Diese Frage stellt Caro Thum sich, ihrem Ensemble und dem Publikum in der Neuproduktion des Stückes nach dem Roman von Klaus Mann amTheater Koblenz. Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Regisseurin Caro Thum hat Klaus Manns Roman über einen prominenten NS-Mitläufer in Koblenz bearbeitet und mit großem Erfokg auf die Bühne gebracht - wir sprachen mit ihr über die Notwendigkeit, sich selbst in Bezug auf die Verführbarkeit zu prüfen.

Es ist ein Theaterabend, der hängen bleibt: Die neue Schauspielproduktion „Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann hat am Theater Koblenz gerade seine hoch erfolgreiche Premiere gefeiert. Mann erzählt in seinem Roman von 1936, inspiriert durch die Karriere von Gustaf Gründgens, wie ein hochbegabter, politisch gleichgültiger Schauspieler aus Karrierehunger und Selbstbetrug heraus seine moralische Integrität preisgibt und sich den neuen ...







