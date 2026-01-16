Seit 1000 Jahren ist das Judentum fester Bestandteil der rheinland-pfälzischen Geschichte. Wie sehr dieses kulturelle Erbe unser Leben bis heute prägt, zeigt nun das Landesmuseum in Mainz – mit spannenden Exponaten, viel Interaktion und einem Avatar.
Lesezeit 4 Minuten
Der Holocaust mit seinen geschätzt sechs Millionen Opfern war nicht nur ein beispielloser Akt der Barbarei, der Menschenverachtung, sondern zugleich auch ein gezielter Versuch der Geschichtsumdeutung – oder -vergessenheit, je nach Lesart. Diffamierung und Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung leugneten auf perfide Weise die Bedeutung des Judentums für Deutschland.