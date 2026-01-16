Schau im Landesmuseum Mainz „Shalom am Rhein“: Warum das Judentum zu RLP gehört Stefan Schalles 16.01.2026, 12:25 Uhr

i Anhand zahlreicher Originalexponate, Fotodokumente und Multimediastationen macht das Landesmuseum Mainz die jüdische Geschichte in Rheinland-Pfalz erlebbar. Befragt werden kann in der Schau sogar Rabbi Maharil, ein KI-generierter Avatar, den Museumsdirektorin Birgit Heide hier bei der Eröffnung vorstellt. Helmut Fricke. Helmut Fricke/dpa

Seit 1000 Jahren ist das Judentum fester Bestandteil der rheinland-pfälzischen Geschichte. Wie sehr dieses kulturelle Erbe unser Leben bis heute prägt, zeigt nun das Landesmuseum in Mainz – mit spannenden Exponaten, viel Interaktion und einem Avatar.

Der Holocaust mit seinen geschätzt sechs Millionen Opfern war nicht nur ein beispielloser Akt der Barbarei, der Menschenverachtung, sondern zugleich auch ein gezielter Versuch der Geschichtsumdeutung – oder -vergessenheit, je nach Lesart. Diffamierung und Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung leugneten auf perfide Weise die Bedeutung des Judentums für Deutschland.







