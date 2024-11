Seymour Lichts „Halloween Underground“: Treffen sich Horrorbraut und Frankenstein in der U-Bahn

20 Jahre lang ist Seymour Licht an Halloween kreuz und quer durch das New Yorker U-Bahn-Netz gestreift, um die geisterhaften Nachtschwärmer in ihren Kostümen abzulichten. Herausgekommen sind dabei mehr als 80 Porträts in einem Bildband, der schön unheimlich, aber auch unheimlich schön geraten ist.