RZ-Filmschatz im November Sensible Komödie über die Kraft der Gegensätze 22.10.2025, 07:00 Uhr

i Von der Zweckgemeinschaft zur Freundschaft: die junge Kellnerin Marie-Line (Louane Emera) und der Richter Gilles (Michel Blanc) in "Wie das Leben manchmal spielt". Lighthouse Home Entertainment

In „Wie das Leben manchmal spielt“ überzeugen der unvergessene Michel Blanc und die mit großer Präsenz spielende Louane Emera in den Hauptrollen. Die warmherzige Culture-Clash-Komödie von Regisseur Jean-Pierre Améris ist unser neuer RZ-Filmschatz.

Die 25-jährige Marie-Line (Louane Emera) lebt in Le Havre, jobbt in einer Hafenbar und wohnt mit ihrem griesgrämigen Vater zusammen. Dort begegnet sie regelmäßig dem Richter Gilles (Michel Blanc), der nach Feierabend zum Whisky greift. Als ihre Beziehung mit dem Studenten Alex (Victor Belmondo) zerbricht, stößt sie diesen versehentlich bei einem Streit.







Artikel teilen

Artikel teilen