Die bewegende Filmbiografie über die französische Chanson-Legende mit einem fantastischen Tahar Ramin in der Titelrolle wird in Koblenz und Bad Kreuznach gezeigt.

In der Reihe „RZ-Filmschatz“ ist im Juli die bewegende Filmbiografie „Monsieur Aznavour“ über eine der größten französischen Chanson-Ikonen zu sehen, in der Frankreichs Schauspielstar T ahar Rahim einen großen Erfolg feiern konnte. Er spielt beeindruckend wandlungsfähig Charles Aznavour (1924–2018), einen Mann, der auf den ersten Blick weder das Aussehen noch die Stimme eines Stars hatte – und dennoch zum Fixstern am Chansonhimmel wurde.

In den 1930er-Jahren entdeckt Charles Aznavourian, Sohn nach Frankreich emigrierter Armenier, seine Gesangsbegabung. Mit seinem musikalischen Partner Pierre Roche wird er von der Chanson-Ikone Edith Piaf gefördert, doch bis zum Triumph als Solo-Künstler mit eigenen Liedern hat er mit vielen Rückschlägen zu kämpfen.

Der Film „Monsieur Aznavour“ konzentriert sich stark auf die frühen Jahre des späteren Superstars von der Kindheit in Armut bis zum internationalen Durchbruch und zeichnet mit vielen ausgezeichneten Darstellern und sehr detailreich seine musikalische Genese nach. Dabei spielt das Regiegespann Mehdi Idir und Grand Corps Malade (Künstlername des französischen Slam-Poeten, Musikers und Autoren Fabien Marsaud) eine zentrale Stärke ihres dritten gemeinsamen Films aus: ihre Herkunft und breite Erfahrung im Musik- beziehungsweise Musikvideo-Bereich, die originelle Herangehensweisen an die Chansons und ihre Interpretationen bewirken.

Die Reihe „RZ-Filmschatz“ präsentiert jeweils am ersten Mittwoch im Monat im Odeon-Apollo-Kinocenter Koblenz und im Cineplex Bad Kreuznach besondere Filme (Rabatt unter Vorlage des RZ-AboAusweises). „Monsieur Aznavour“ wird am Mittwoch, 2. Juli um 17.30 Uhr gezeigt, Karten für Koblenz unter Tel. 0261/31188 oder online unter www.odeon-apollo.de, für Bad Kreuznach unter www.cineplex.de/bad-kreuznach