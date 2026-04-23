Die Film-Auswahl RZ-Filmschatz: Spurensuche einer Tochter Claus Ambrosius 23.04.2026, 00:00 Uhr

Eine Reise in die eigene Vergangenheit: Der RZ-Filmschatz am Mittwoch, 6. Mai, ist das spanische Drama „Romería“. Eine junge Frau sucht in Galicien Antworten auf die Geschichte ihrer Eltern – und stößt dabei auf widersprüchliche Erinnerungen.

In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im Mai das spanische Drama „Romería – Das Tagebuch meiner Mutter“ zu sehen. Die 18-jährige Marina ist nach dem frühen Tod ihrer Eltern bei der Familie ihrer Mutter in Barcelona aufgewachsen und macht sich zum allerersten Mal zur Familie ihres verstorbenen Vaters auf.







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