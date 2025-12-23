Die Filmauswahl RZ-Filmschatz: „Sorda – Der Klang der Welt“ 23.12.2025, 11:59 Uhr

i Das Leben als Mutter hält für die gehörlose Angela (Miriam Garlo) viele Herausforderungen bereit. Piffl Medien

Die spanische Regisseurin Eva Libertad erzählt in ihrem bei der Berlinale gefeierten Drama bewegend von der Mutterschaft einer gehörlosen Frau.

In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im Januar das Drama „Sorda – Der Klang der Welt“ zu sehen. Das Werk, für das die Spanierin Eva Libertad das Drehbuch verfasst und auch die Regie übernommen hat, ist ein leiser, intensiver Film über Elternschaft, Identität und die Möglichkeit, Gräben zu überwinden.







