Comedian im Interview Rüdiger Hoffmann kommt mit „Andererseits“ nach Koblenz Stefan Schalles 30.01.2026, 14:30 Uhr

i In "Andererseits ..." beschäftigt sich Rüdiger Hoffmann mit den kleinen und großen Katastrophen des Alltags. Am 7. März ist der Comedian mit seinem neuen Programm im Koblenzer Kulturclub Café Hahn zu Gast. Peter Endig. picture alliance/dpa

Sein neues Programm präsentiert Rüdiger Hoffmann im März auch im Café Hahn. Vorab spricht er mit uns über eine Beinahkarriere als Musiklehrer, den Wert der Entschleunigung und eine besondere Begegnung mit Keith Richards in der „Voodoo-Lounge“.

„Ja, hallo erst mal“: Es gibt wohl kaum einen Satz, der derart untrennbar mit einer Person verbunden ist und – gelassen ausgesprochen – zugleich ähnlich viel über dessen Persönlichkeit verrät wie dieser über Rüdiger Hoffmann. Der gebürtige Paderborner lässt sich weder auf der Bühne noch privat schnell aus der Ruhe bringen und zählt mit dieser gänzlich unaufgeregten Art seit vielen Jahren zu den Aushängeschildern der deutschen Comedyszene.







