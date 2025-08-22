Auf ihrer Suche nach Freiräumen bahnten sich Maler und Zeichner des frühen 19. Jahrhunderts neue Wege in der Kunst. Das Deutsche Romantik-Museum zeigt nun anhand erstmals öffentlich präsentierter Werke, wie sie dabei auch die Moderne vorbereiteten.

Was soll die Schlaufe an dem kleinen Bild? Die hat der Künstler wohl selbst angeklebt, vermutet Kuratorin Mareike Hennig. So konnte Jakob Becker sein Landschaftsbild an die Wand des Ateliers hängen. In dieser Ölskizze von 1840/50 nimmt der dramatisch sich verdunkelnde Himmel zwei Drittel des Bildes ein, während darunter zwei Bauern versuchen, ihr Heu trocken nach Hause zu karren. Ein erzählerisches Gemälde, das vor der Natur entstand – sicherlich wurde auch Becker nass.

Dieses und andere rasch hingeworfenen Motive vermittelten Becker im Atelier frische Eindrücke. Damit war der Frankfurter Maler nicht allein. Viele Künstler strebten damals ins Freie, um andere Orte zu sehen, neue Motive zu malen und ungewohnte Perspektiven zu erproben – es war der Aufbruch mehrerer Künstlergenerationen in Richtung Moderne.

Kleine Formate und neue Techniken

Allerdings musste man in der Natur zügig arbeiten, um das Gesehene festzuhalten. Nicht mehr als eine halbe Stunde dürfe man für einen Sonnenuntergang brauchen, befand der Maler Henri de Valenciennes. So verlegten sich die Künstler aufs kleine Format, auf Papier, Pappe oder Leinwand, mit Öl- oder Aquarellfarben gemalt oder mit dem Stift skizziert.

Derlei Freiräume zur Entfaltung suchten Künstler schon immer. Darauf beruft sich nun auch das Romantik-Museum in Frankfurt und nennt seine neue Schau „Freiräume. 110 Möglichkeiten, der Welt zu begegnen“. Tatsächlich geht es um vielerlei Freiräume, denn die Bilder von 70 Künstlern stammen aus der Privatsammlung Klaus-Dieter Stephan. Und da Sammler ihre Interessen anders als Museen nach Gusto ausleben können, fokussiert sich Stephan etwa auf das kleine Format und neue Techniken wie die Ölskizze.

i Camille Corots Ölstudie der Albaner Berge (1826/27) Privatsammmlung Klaus-Dieter Stephan

Ihm und vielen anderen Sammlern ist es zu verdanken, dass diese Bilder erhalten blieben. Die schnellen Ölskizzen und detaillierteren Ölstudien wurden lange gering geschätzt. Bestenfalls galten sie als Motivschatz des Künstlers, nur vollendete Bilder zählten. Aber die Skizzen und Studien waren ohnehin nicht für Museen gedacht, sondern für eigene Zwecke.

Diese Geringschätzung änderte sich erst im 19. Jahrhundert, als man sich von der akademischen zur natürlichen Malweise hinwandte und im Freien bestimmte Augenblicke festhielt. Noch einfacher ging es ab 1841, als die Ölfarben in Metalltuben gefüllt wurden. Nun war das Malen in der Natur kein großer Aufwand mehr, wenn man sich beim Bildformat beschränkte.

Wandeln auf den Spuren der Künstler

Ein Glücksfall also, dass die im Taunus beheimatete Sammlung jetzt erstmals an die Öffentlichkeit tritt. Der Rundgang kommt einer Entdeckung gleich, da es sich durchweg um hochkarätige Werke des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts handelt. Geschickt hat Mareike Hennig die Werke nach Regionen, Motiven und Themen gegliedert – der Betrachter wandelt geradezu auf den Spuren der Künstler.

Mehrfach begegnet man Bildern von Camille Corot, dem wichtigsten Vertreter der französischen Freilichtmalerei, die auch als „Schule von Barbizon“ bekannt ist. Corot malte 1826/27 eine Landschaft nur sehr skizzenhaft, um die Stimmung einzufangen. Massive Felsen bestimmen das Bild, aber der abendliche Himmel darüber schillert in allen Farben.

i Die 1826 entstandene Zeichnung eines Gartentors von Adrian Ludwig Richters Freies Deutsches Hochstift

Weniger bekannt ist der deutsche Maler Ludwig von Löffzt, der sich in ein Fischernetz vertiefte. Diesem Faible für das Unscheinbare und Nebensächliche begegnet man oft in der Sammlung, etwa in Form eines Bachlaufs von Eduard Wilhelm Pose, eines Gartentors von Adrian Ludwig Richter oder eines Bootsschuppens von Carl Morgenstern. Alles wurde bildwürdig, was den Künstlern ins Auge fiel.

Johann Georg von Dillis indes nahm sich die Freiheit, den berühmten Rheinfall von Schaffhausen aus ungewöhnlicher Perspektive zu schildern. Er zeigt nicht den Wasserfall, sondern die Bucht danach, wo das Wasser ausläuft. Nicht zu vergessen August Kopisch, der 1826 die Blaue Grotte auf der Insel Capri entdeckte und noch zehn Jahre später ein faszinierendes Bild zwischen leuchtendem Blau und düsterem Höhlenschwarz malte.

Zu sehen bis zum 11. November, weitere Infos: www.deutsches-romantik-museum.de