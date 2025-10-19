Seit seinem Megahit „Santa Maria“ aus dem Jahr 1980 gehört er zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängern – Sein Konzertfilm zu seiner 2024er-Tournee mit 50 Titeln aus 50 Jahren startet am 21. Oktober in den Kinos.
Lesezeit 5 Minuten
Wer keine Tickets für die ausverkaufte „RK50 I 50 Jahre – 50 Hits!“-Tournee ergattern konnte, mit der Schlager-Ikone Roland Kaiser (73) seine Karriere 2024 Revue passieren ließ, kann sich nun bequem zurücklehnen und „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“ im Kinosessel erleben – Interviews mit dem Künstler und seinen Weggefährten sowie Impressionen vom Wanderzirkus Konzert inklusive.