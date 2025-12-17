Neues Buch erschienen „Ran an den Speck“: Wie die Küche unsere Sprache prägt Stefan Schalles 17.12.2025, 07:00 Uhr

i Als unverzichtbarer Bestandteil unseres Alltags haben die Aufnahme und Zubereitung von Nahrung auch zahlreiche Redewendungen inspiriert. Ein neues Buch stellt mehr als 200 von ihnen nun vor. Jens Büttner. picture alliance/dpa

Essen, Trinken und Kochen sind nicht nur überlebensnotwendig, sie haben auch unsere Sprache reich beschenkt. Hunderte Redewendungen sind aus diesem Kontext hervorgegangen. Deren kaum noch bekannten Hintergründe beleuchtet nun ein neues Buch.

Was haben Redewendungen wie „kleine Brötchen backen“, „jemandem Honig ums Maul schmieren“ oder „um den heißen Brei herumreden“ gemeinsam? Richtig, sie alle sind als integraler Bestandteil der deutschen Sprache nicht nur weithin bekannt, sondern weisen obendrein auch noch einen unmittelbaren Bezug zu unserer Ess- und Trinkkultur auf.







Artikel teilen

Artikel teilen