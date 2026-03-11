Musik-Institut Koblenz Passion und Paradies im neunten Anrechtskonzert Claus Ambrosius 11.03.2026, 00:00 Uhr

i Mit einer Aufführung von Haydns Oratorium "Die Schöpfung" gab Lutz Brenner in der vergangenen Saison seinen Einstand als Leiter des Chores des Musik-Instituts Koblenz. Arek Głębocki

Letzte Worte und ewiger Trost im zweiten Chorkonzert des Musik-Instituts Koblenz der Saison am 20. März: Die Komponisten César Franck und Gabriel Fauré haben Texte über die letzten Dinge höchst eigenwillig vertont.

Stand das erste Chorkonzert der Saison im Zeichen des wohlbekannten Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach, so widmet sich der Chor des Musik-Instituts unter Leitung von Lutz Brenner zur Passionszeit zwei selten aufgeführten Werken: Wenn César Francks „Sieben Worte Jesu am Kreuz“ und Gabriel Faurés „Requiem“ in einem Konzert zusammengeführt werden, begegnen sich zwei sehr unterschiedliche, aber theologisch eng verwandte Perspektiven auf ...







