Der besondere Film Palästinenser im „Schatten des Orangenbaums“ 21.01.2026, 11:38 Uhr

i Der nächste RZ-Filmschatz "Im Schatten des Orangenbaums" erzählt die Geschichte einer palästinensischen Familie im Westjordanland über Generationen hinweg. X-Verleih

Das Drama der in den USA geborenen, palästinensischstämmigen Regisseurin Cherian Dabis ist ein intimes Porträt des Lebens von Palästinensern inmitten eines gewaltigen politischen Konflikts.

In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im Februar das Drama „Im Schatten des Orangenbaums“ zu sehen. Das von der in den USA geborenen, palästinensischstämmigen Regisseurin Cherien Dabis erzählte Drama erzählt von einer palästinensischen Familie im Westjordanland, deren Alltag vom schleichenden Druck eines politischen Ausnahmezustands geprägt ist.







Artikel teilen

Artikel teilen