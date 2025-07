Riesenandrang bei Anna Lapwoods Auftritt: Eigentlich sind Orgelkonzerte keine Massenveranstaltungen, doch zur 29-jährigen Britin, die in den Sozialen Netzwerken viele Fans hat, drängten in Köln rund 13.000 Interessierte.

Die Veranstalter hatten mit einem großen Andrang gerechnet, nicht aber damit, dass sich an einem Dienstagabend Tausende auf den Weg nach Köln machen würden, um ein Gratiskonzert im Dom zu hören. Es geht um Orgelmusik – und um Anna Lapwood.

Die 29-jährige Britin ist nicht nur in der Kirchenmusik-Szene ein Star: Allein bei Instagram hat sie 1,1 Millionen Follower. Ihre Kurzvideos, in denen sie die nächtliche Probenarbeit im menschenleeren Kölner Dom zeigt, wurden über 39.000-mal mit „Gefällt mir“ markiert.

i So voll ist es im Kölner Dom nur selten: Wegen des großen Andrangs wiederholte die britische Organistin Anna Lapwood ihr geplantes Konzert in leicht verkürzter Form und mit Schwerpunkt auf für Kirchenorgel transkribierte Filmmusik am Dienstagabend gleich nochmal, um hintereinander vor zweimal 4000 Besucherinnen und Besuchern spielen zu können. 5000 weitere, die nicht zum Zug kamen, mussten unverrichteter Dinge draußenbleiben. Kathrin Hohberger

Schon Stunden vor Beginn strömen die Menschen auf die Domplatte, lange Schlangen bilden sich bis in die Fußgängerzone und fast bis zum rund einen Kilometer entfernten Neumarkt. Die Veranstalter und Lapwood reagieren flott und kündigen an: „Aufgrund der vielen Besucherinnen und Besucher der heutigen Orgelfeierstunde wird es heute zwei Konzerte hintereinander geben“, hieß es am Dienstagabend auf der Facebook-Seite des Kölner Doms. Beide Konzerte wurden verkürzt, das erste begann früher, sodass so viele Menschen wie möglich Einlass finden konnten. Der Dom war beide Male so voll wie wohl selten. Alle Stühle waren besetzt, viele saßen auf dem Boden, lehnten sich an die Säulen und genossen besondere Musik an einem sehr besonderen Ort. Auf dem Programm stand vor allem Filmmusik – von Hans Zimmers „Chevaliers de Sangreal“ aus dem Film „Der DaVinci Code“ über „Duel of the Fates“ von John Williams aus „Star Wars“ bis zu Zimmers Musik zum „Fluch der Karibik“.

i Wenn auch die meisten Besucherinnen und Besucher im rund 144 langen Kirchenschiff des Kölner Doms den Star des Abends nicht sehen konnten - zu hören war das Spiel von Anna Lapwood auf allen Sitz- und Stehplätzen gut. Die britische Organistin spielte bei ihren beiden Kurzkonzerten am Dienstagabend spielte gestern im Kölner Dom an den berühmten Klais-Orgeln – sowohl am großen Hauptwerk neben dem Vierungsaltar als auch an der hoch gelegenen sogenannten Schwalbennest‑Orgel. Kathrin Hohberger

Anna Lapwood sagte im Dom, sie sei bewegt und begeistert, wie viele Menschen gekommen waren. Bei Facebook nannte sie am Tag danach die Zahl 13.000. Jeweils rund 4000 Glückliche fanden Einlass, rund 5000 warteten vergeblich. „Wenn ihr zu jenen gehört hat, tut mir das sehr leid“, schrieb Lapwood bei Facebook. Man habe mit 4000 Menschen gerechnet, nicht mit 13.000.

Anna Lapwoods offizielle Internetseite findet sich unter www.annalapwood.co.uk