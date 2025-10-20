Debüt am Staatstheater Opernstart in Mainz mit neuem Chefdirigenten 20.10.2025, 00:00 Uhr

i Stimmstarke Protagonisten: Corby Welch (Paul) und Nadja Stefanoff (Maretta/Marie) in "Die tote Stadt" in Mainz. Andreas Etter

Gabriel Venzagos Debüt als Generalmusikdirektor des Staatstheaters mit Korngolds Oper „Die tote Stadt“ ist nicht zu überhören – Angela Denokes Regie beleuchtet einseitig die Abgründe des Werks von 1920, das tatsächlich erstmals in Mainz gezeigt wird.

Und immer wieder bleibt nach dem Ende von Erich Wolfgang Korngolds Oper „Die tote Stadt“ rundherum eines: Erschütterung. Wie konnte ein gerade einmal 23-Jähriger ein derart gewaltiges Werk schaffen? Und wie konnte dieses 1920 uraufgeführte, rasch in den deutschsprachigen Theatern triumphierende Stück nach dem Exil und der Ächtung seines Komponisten zur Zeit der Naziherrschaft so lange aus den Spielplänen verschwinden?







