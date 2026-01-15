Kölschrocker auf Jubiläumstour Niedecken: „BAP war immer die Band für die Leute“ Reinhard Franke 15.01.2026, 17:00 Uhr

i Mit Stolz blickt Wolfgang Niedecken zurück auf die lange (Erfolgs-)Geschichte seiner Band BAP. Zum 50-jährigen Bestehen gehen die Kölschrocker ab Juli auf große Jubiläumstour. Oliver Berg. picture alliance/dpa

50 Jahre ist es nun her, dass mit der Gründung von BAP eine Erfolgsgeschichte ihren Anfang nahm, die sich auch Wolfgang Niedecken nie hätte träumen lassen. Vor der großen Jubiläumstour blickt der Sänger auf Höhen, Tiefen – und Pläne für die Zukunft.

Seit Jahrzehnten steht Wolfgang Niedecken mit BAP für kölsche Rockgeschichte, Haltung und große Songs. In diesem Jahr feiert nicht nur er selbst Geburtstag, am 30. März wird der Sänger 75; auch seine Band begeht ihr 50-jähriges Jubiläum – und setzt mit dem ersten Headlinerkonzert im Kölner Rheinenergie-Stadion ein historisches Ausrufezeichen.







