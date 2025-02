Nicht nur Joe Cocker musste damals an Woodstock denken

Bono auf dem Bühnendach, Gianna Nannini barbusig und über allem ein Hauch der wilden 60er: Am 25. Mai 1985 wurde an der legendären Eifelrennstrecke der Mythos Rock am Ring geboren. Der Westerwälder Helmut Müller war dabei – und erinnert sich.