Einmal im Jahr wird die Koblenzer Festungskirche mit einer raumgreifenden Installation bespielt. Dieses Jahr zeichnet die in Mainz geborene Künstlerin Ulli Böhmelmann dafür verantwortlich. Welche Idee hinter dem Werk steckt.

Ein scheinbar schwebendes, durchscheinendes Papiergebilde ziert neuerdings den Innenraum der Koblenzer Festungskirche. Die von Künstlerin Ulli Böhmelmann entworfene Installation besteht aus vier großen Rundbögen, die vertikal im Quadrat angeordnet sind. Nach oben hin zeigen sich diese Elemente dabei zunehmend fragmenthaft und weisen Durchbrüche auf. Darüber schweben zwei kleine Rundbögen; den Abschluss der Installation bildet derweil ein aus Papiermaschee „gemauerter“ Kreis.

„Die transluzente Architektur“, erklärt die in Mainz geborene Böhmelmann zu ihrem Werk, „fungiert als Bindeglied zwischen dem gewaltigen Mauerwerk und der Weite des Himmels, aber auch als fragile Abstraktion innerhalb des Kirchenraums“. Die Bögen ermöglichen demnach Ein- und Durchblicke, betonen den großen Luftraum der Kirche und teilen ihn neu ein. Zu sehen ist die „Firmament“ betitelte Installation in dem Sakralbau auf der Festung Ehrenbreitstein vom 14. September bis zum 12. Oktober. red