Die Kino-Auslese Neuer RZ-Filmschatz über Verlust und Neubeginn

i Barbara Auer (links) und Paula Beer sind die starken Hauptdarstellerinnen des Films "Miroirs No. 3". Schramm Film/dpa

Wie zwei tragisch geänderte Lebenswege zusammenfinden und sich zum Besseren wenden, erzählt Christian Petzolds Drama „Miroirs No. 3“, das am 3. Dezember in Bad Kreuznach und Koblenz zu sehen ist.

In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im Dezember das Drama „Miroirs No. 3“ des deutschen Regisseurs Christian Petzold zu sehen, der im Mai bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes vorgestellt wurde. Er beginnt mit einer Tragödie: Ein Autounfall im Berliner Umland, bei dem ihr Freund stirbt, führt eine junge Klavierstudentin (Paula Beer) ins Haus einer fremden Frau, die sie mit mütterlicher Fürsorge umgibt (Barbara Auer).







