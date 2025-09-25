Da er sich zu Lebzeiten abseits von Kunstmarkt und Ausstellungsbetrieb bewegte, ist Carl Schuch heute nur noch wenigen ein Begriff. Zu Unrecht, wie das Frankfurter Städel Museum nun anhand einer sehenswerten Retrospektive unter Beweis stellt.
Im Sommer malte er Landschaften, im Winter Stillleben. Im Grunde seines Herzens jedoch war er Landschaftsmaler. Die Stillleben waren nur Mittel zum Zweck, konnte er doch im Winter nicht mit der Staffelei umherziehen. Das heißt aber keineswegs, dass er die Stillleben hingeschludert hätte.