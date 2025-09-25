Carl Schuchs Kunst im Fokus Neue Städel-Schau erweist sich als Fest für die Sinne Christian Huther 25.09.2025, 07:00 Uhr

i Rund 70 Gemälde des Wiener Malers Carl Schuch stellt das Städel Museum in seiner neuen Ausstellung in einen Dialog mit 48 bedeutenden Werken französischer Künstler wie Paul Cézanne, Édouard Manet und Claude Monet. Norbert Miguletz. Städel Museum

Da er sich zu Lebzeiten abseits von Kunstmarkt und Ausstellungsbetrieb bewegte, ist Carl Schuch heute nur noch wenigen ein Begriff. Zu Unrecht, wie das Frankfurter Städel Museum nun anhand einer sehenswerten Retrospektive unter Beweis stellt.

Im Sommer malte er Landschaften, im Winter Stillleben. Im Grunde seines Herzens jedoch war er Landschaftsmaler. Die Stillleben waren nur Mittel zum Zweck, konnte er doch im Winter nicht mit der Staffelei umherziehen. Das heißt aber keineswegs, dass er die Stillleben hingeschludert hätte.







