Neue Reihe „RZ-Filmschatz für Kids“ startet

Schon seit mehr als einem Jahr bietet die Reihe „RZ-Filmschatz“ besondere Kinomomente in Koblenz – im Mai geht in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein eine weitere Reihe an den Start: Einmal im Quartal sind im Odeon-Apollo-Kinocenter außergewöhnliche Kinderfilme zu sehen, die in der Regel zuvor noch nicht in der Region gezeigt worden sind. Also keine großen Produktionen der Mega-Filmstudios, sondern feine und einzigartige Filme, die aufgrund ihrer besonderen Geschichte, der faszinierenden Charaktere oder herausragenden schauspielerischen Leistungen fesselnde Geschichten für Kinder (und natürlich gerne auch ihre Eltern und Großeltern sowie weitere Erwachsene) bieten. Der reguläre Eintritt kostet 6,50 Euro für Kinder und 10,50 Euro für Erwachsene, RZ-Abonnenten mit dem AboAusweis zahlen für sich und ihre (Enkel-)Kinder jeweils nur 5,50 Euro bei Vorlage des AboAusweises an der Kasse.

Die Reihe „RZ-Filmschatz Kids“ startet am Samstag, 10. Mai, um 15 Uhr mit dem bezaubernden Familienfilm „Nina und das Geheimnis des Igels“. Nina ist zehn Jahre alt und liebt die Gutenachtgeschichten ihres Vaters, in denen ein kleiner Igel die Welt entdeckt. Doch seit die Fabrik, in der ihr Vater gearbeitet hat, geschlossen wurde, bleibt es abends still – die Geschichten verstummen, und Ninas Welt gerät aus den Fugen. Ihr Vater verändert sich, und statt in die Ferien zu fahren, müssen sie die Sommerzeit zu Hause verbringen. Dann jedoch macht ein spannendes Gerücht die Runde: Der verhaftete Manager der Fabrik soll die Buchhaltung manipuliert, Geld gestohlen und irgendwo versteckt haben. Falls Nina und ihre Freunde dieses Geld finden, könnten sie alle Probleme lösen. Entschlossen machen sich die selbst ernannten Hobbydetektive – Nina, ihr bester Freund Mehdi und natürlich der kleine Igel – auf eine abenteuerliche Schatzsuche.

Tickets für „Nina und und das Geheimnis des Igels“ gibt es unter Tel. 0261/31188 oder online unter www.odeon-apollo-kino.de