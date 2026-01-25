Was als nordisches Programm geplant war, entfaltete politisches Potenzial: Werke von Grieg, Nielsen und Sibelius erzählen in Koblenz von Selbstbehauptung, Widerstand und nationaler Identität – erstaunlich aktuell in einer Zeit neuer Machtansprüche.
Lesezeit 3 Minuten
Es war ein schönes Anrechtskonzert in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle: Wunderbare Musik, eine hervorragend aufspielende Rheinische Philharmonie unter einer starken Gastdirigentin und mit einem begnadeten Soloklarinettisten. Doch es war mehr als bloß einnehmendes musikalisches Erlebnis.