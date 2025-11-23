Musicalpremiere in Koblenz Musical „Kristina“ macht Lust auf 2026 23.11.2025, 11:11 Uhr

i Ein ambitioniertes Projekt: das Soloensemble, die Rheinische Philharmonie und die Chöre des Theaters Koblenz stellen unter der Leitung von Dirigent Karsten Huschke Höhepunkte des Musicals "Kristina" vor. Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Sensation in der Musicalszene: 30 Jahre nach der Uraufführung ist das Stück „Kristina“ der ABBA-Männer Benny Andersson (Musik) und Björn Ulvaeus (Liedtexte) auf einer deutschen Bühne – in Koblenz – zu sehen. Los geht es mit einem Highlight-Konzert.

So international war das Premierenpublikum in Koblenz gefühlte Ewigkeiten nicht mehr: Nach der Ankündigung des Theaters, sich die deutschen Erstaufführungsrechte am Musical „Kristina“ gesichert zu haben, raschelte es vernehmbar in der Musicalszene. Denn bei Fans des Genres ist das bereits 1995 aufgeführte schwedische Musical mit Musik von Benny Andersson und Liedtexten von Björn Ulvaeus (Skript: Lars Rudolfsson und Jan Mark) schon lange ein ...







Artikel teilen

Artikel teilen