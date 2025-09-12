Im Rahmen des neu begründeten Orchesternetzwerks stellen sich Young Professionals der Villa Musica am 28. September bei einer Mozart-Matinée mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie im Koblenzer Görreshaus vor.

Seit 2024 ist das Staatsorchester Rheinische Philharmonie Teil des neuen Orchesternetzwerks der Landesstiftung Villa Musica: Herausragende junge Musikerinnen und Musiker, die von der Villa Musica im Rahmen ihres Stipendienprogramms gefördert werden, treten solistisch in Sinfoniekonzerten der drei großen rheinland-pfälzischen Landesorchestern sowie bei weiteren Klangkörpern auf.

Louisa Staples, Violine, wurde im Jahr 2000 geboren und trat bereits in einigen der renommierten internationalen Konzertsäle auf. Derzeit wird sie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler" in Berlin von Antje Weithaas unterrichtet. Deniz Tuncer Еmanuel Blumin-Sint, Fagott, wurde 2004 in Madrid geboren und wuchs in Irland und Deutschland auf. Er studiert bei Matthias Rácz an der ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste) und ist Solist beim Konzert der Rheinischen Philharmonie am 28. September im Koblenzer Görreshaus.

Zum ersten Mal kommt diese Kooperation in Rheinland-Pfalz nun beim Konzert „Mehr Musik“ mit einer Mozart-Matinée am Sonntag, 28. September um 11 Uhr im Koblenzer Görreshaus zum Tragen. Und diese Premiere schöpft mit gleich zwei Solisten und einer Solistin aus dem Vollen: Es erklingen Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento B-Dur KV 137, die Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364, das Konzert für Fagott und Orchester B-Dur KV 191 und die Sinfonie Nr. 13 F-Dur KV 112.

Am Pult der Rheinischen Philharmonie steht der Dirigent Sejoon Park, der seit 2023 als Kapellmeister am Theater Koblenz wirkt, solistisch sind zu erleben: Louisa Staples (Violine), Emanuel Blumin-Sint (Fagott) und Gordon Lau (Viola). Informationen zu den Young Professionals gibt es online unter www.villamusica.de, Tickets für das Konzert am 28. Septeber gibt es beim Orchesterbüro unter Tel. 0261/3012272 sowie online unter www.ticket-regional.de red