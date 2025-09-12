Seit 2024 ist das Staatsorchester Rheinische Philharmonie Teil des neuen Orchesternetzwerks der Landesstiftung Villa Musica: Herausragende junge Musikerinnen und Musiker, die von der Villa Musica im Rahmen ihres Stipendienprogramms gefördert werden, treten solistisch in Sinfoniekonzerten der drei großen rheinland-pfälzischen Landesorchestern sowie bei weiteren Klangkörpern auf.
Zum ersten Mal kommt diese Kooperation in Rheinland-Pfalz nun beim Konzert „Mehr Musik“ mit einer Mozart-Matinée am Sonntag, 28. September um 11 Uhr im Koblenzer Görreshaus zum Tragen. Und diese Premiere schöpft mit gleich zwei Solisten und einer Solistin aus dem Vollen: Es erklingen Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento B-Dur KV 137, die Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364, das Konzert für Fagott und Orchester B-Dur KV 191 und die Sinfonie Nr. 13 F-Dur KV 112.
Am Pult der Rheinischen Philharmonie steht der Dirigent Sejoon Park, der seit 2023 als Kapellmeister am Theater Koblenz wirkt, solistisch sind zu erleben: Louisa Staples (Violine), Emanuel Blumin-Sint (Fagott) und Gordon Lau (Viola). Informationen zu den Young Professionals gibt es online unter www.villamusica.de, Tickets für das Konzert am 28. Septeber gibt es beim Orchesterbüro unter Tel. 0261/3012272 sowie online unter www.ticket-regional.de red