Seit 25 Jahren ist das MMF Jahr für Jahr zu Gast an besonderen Spielstätten im erweiterten Welterbegebiet – in diesem Jubiläumssommer stehen ein Wiedersehen mit Lieblingen der vergangenen Spielzeiten und spannende Erstbegegnungen auf dem Programm.

Für Sonja Kitz ist der Festivalsommer 2025 ein zweifaches Jubiläum: Zum einen, weil das Mittelrhein Musik Festival (MMF), dessen Künstlerische Leiterin sie ist, zum 25. Mal über die Bühne geht. Aber auch, weil es der bereits zehnte MMF-Durchgang unter ihrer Ägide ist. Und noch dazu einer, der auch in besonderem Maße ihre Handschrift trägt.

Denn mittlerweile ist das Profil des MMF, das mit Eckpunkten wie Soul, Jazz, Latin und Swing und vielfältigem Crossover recht gut umrissen ist, ein im Reigen der Sommerfestivals sehr eigenständiges. Einst hatte Leitung beim Staatsorchester Rheinische Philharmonie gelegen, das mit seinen Klangkörpern auch stark präsent war. Dies war bereits Geschichte, als Sonja Kitz – in Koblenz durch die Veranstaltungsleitung bei der Bundesgartenschau 2011 präsent – 2016 zum MMF stieß. Sie erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung an ihre erste wichtige Tätigkeit: das Sondieren der sommerlichen Festivallandschaft – der Markt hatte sich erheblich verstärkt.

Ein eigenes Profil geschaffen

Was wurde benötigt, was gab es bereits? Die Stoßrichtung Funk und Soul waren ihr vor Anfang an wichtig – gleichzeitig reifte die Erkenntnis, dass Klassik bei anderen Festivals umfassend vertreten ist, ebenso aber etwa auch die Weltmusik durch das traditionsreiche „Horizonte“-Festival. Darüber hinaus ist es Kitz wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler beim MMF auch das Publikum einbeziehen, gern auch über die Musik hinaus eine Geschichte zu erzählen haben und so für all das stehen, was ein Livekonzert gegenüber Musik aus der Konserve erlebenswert macht.

Für den Jubiläumssommer haben sich die Sponsoren großzügig gezeigt – und ein Programm mit auffälliger „Promidichte“ ermöglicht. Dazu konnte Sonja Kitz auch einige Künstler erneut verpflichten, die in den Vorjahren „die Leute von den Sitzen gerissen haben“ – und jetzt mit neuen Alben oder in anderer Formation zurückkehren.

i Die Nils Landgren Funk Unit feiert am 17. August im Kurpark Bad Salzig auch ihr 30-jähriges Bestehen. Nikola Stankovic

Da ist etwa der Sänger Myles Sanko, der am 11. Juli mit Band Open Air auf dem Koblenzer Fort Konstantin auftreten wird, oder auch Izo Fitzroy, die 2023 noch als Geheimtipp zum MMF kam, dort gefeiert wurde und diesmal am 1. August unter dem Titel „Gospel From London“ in der Historischen Gießhalle der Sayner Hütte auftreten wird. Oder die Nils Landgren Funk Unit, die im Rahmen ihrer 30-Jahre-Tour am 17. August im Kurpark Bad Salzig Station machen wird.

Zu den MMF-Matadoren darf auch die großartige Sängerin Fola Dada gezählt werden, die beim Festival etwa schon mit der SWR-Bigband zu Gast war und diesmal am 26. Juni in der Abtei Rommersdorf in Neuwied gemeinsam mit ihrer eigenen Band plus Joo Kraus an der Trompete zu erleben sein wird.

i Mit Titeln wie „I Wonder Why“ oder „You’re All That Matters to Me“ stürmte Curtis Stigers weltweit die Hitparaden - am 27. Juni macht er beim Mittelrhein Musik Festival im Rahmen seiner „Songs Fom My Kitchen“-Livetournee Startion. Ben Wolf

Und dann macht auch noch der berühmte US-amerikanische Sänger und Saxophonist Curtis Stigers am 27. Juni auf seiner „Songs Fom My Kitchen“-Livetournee beim MMF im Kurtheater Bad Ems Station: Angesichts solcher Starfülle ist es Sonja Kitz besonders wichtig, auch Neuentdeckungen zu präsentieren.

Das beginnt gleich zum Auftakt mit der jungen französischen Singer-Songwriterin Awa Ly, die das MMF am 6. Juni im Theaterzelt auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein eröffnet. Sie ist für ihre unverkennbare Mischung aus Soul, Jazz, Folk, R&B und afrikanischen Klängen bekannt, ebenso für ihre emotionalen, kraftvollen Live-Auftritte – also eine Künstlerin ganz nach Maß für das MMF 2025.

i Die aus Hannover stammende Sängerin Joy Bogat stellt sich am 19. Juni vor Burg Namedy/Andernach vor -- mit einer individuellen Musik, die von Indie-Soul, R&B, Spoken Word und elektronischen Elementen inspiriert ist. Sarah Eick

Das trifft auch zu auf Joy Bogat, die sich am 19. Juni vor Burg Namedy vorstellt: eine junge deutsche Musikerin, die zu ihrem individuellen Stil aus Elementen von Indie-Soul, R&B, Spoken Word und elektronischen Elementen inspiriert wird. An gleicher Stelle stellt dann am 20. Juni die kubanische Musikerin Yarima Blanco mit ihrer Band an der Tres Cubano vor – einem dreisaitigen Instrument, das von der Gitarre abstammt.

Über eine Stimme, die auf millionenfach verkauften Alben prominent zu hören ist, aber trotzdem in Deutschland noch eine Entdeckung ist, verfügt Judith Hill. Sie hat als blutjunge Musikerin mit Giganten wie Michael Jackson und Prince zusammengearbeitet und sich in den USA längst auch als Solokünstlerin etabliert – und ist am 10. Juli auf Fort Konstantin zu erleben.

Wein-Konzerte sind Tradition

Ein traditioneller roter Faden der MMF-Programme wird bei drei Konzerten bedient: Bei „Musik trifft Wein“ am 7. Juni in Spay (Weingut Matthias Müller) ist das Caro Trischler Duo mit Caro Trischler (Gesang und Gitarre) und Ulf Kleiner (Klavier) mit einem Mix aus Folk und brasilianischer Musik zu erleben, am 3. August erobern The Speedos als mobile (weil komplett unverstärkte) Combo bei „Musik trifft Kulinarik“ die Oberburg der Matthias-Kapelle in Kobern-Gondorf. Und beim zweiten „Musik trifft Wein“-Abend am 16. August im Weingut Lanius-Knab in Oberwesel tritt das Duo mit Stefan Koschitzki (Saxofon, Klarinette, Flöte) und Fabiano Pereira (Gitarre, Gesang) mit seinem „Brasilian Blues“ auf, bevor das MMF am 22. August mit dem 30-Jahre-Jubliäumskonzert der Jazzkantine zu Ende geht, zu dem das MMF erstmals (wie bei drei weiteren Konzerten) neben den üblichen Sitzplatz- auch Stehplatzkarten verkauft. 

Tickets unter Tel. 0651/9790777, Infos und Tickets online unter www.mittelrheinmusik.de