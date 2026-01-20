Buch: „20 Trends bis 2035“ Mit mehr Spaß in die Zukunft Lars Hennemann 20.01.2026, 12:00 Uhr

i Thomas Knüwer hat den Trendreport „20 Trends bis 35“ im Tredition Verlag veröffentlich (220 Seiten, 29,99 Euro). Tredition Verlag

Viele von uns blicken eher besorgt in die Zukunft. Der ehemalige „Handelsblatt“-Journalist, Blogger und Digitalberater Thomas Knüwer plädiert für einen Ausbruch aus der Pessimismus-Schleife - und beschreibt präzise, wie uns das gelingen könnte.

Kann man die Zukunft vorhersagen? Nein. Aber dennoch macht das jeder von uns jeden Tag. Ein Koch schätzt ab, wann die Nudeln al dente sind. Ein Manager versucht, Finanzplanung und strategische Ziele synchron zu bekommen. Und eine Ärztin stellt eine medikamentöse Therapie zusammen und hat dabei die daraus resultierenden Nebenwirkungen im Blick.







