Ausstellung im Ludwig Museum Mit Kunst gegen den Kriegsterror 06.12.2024, 13:14 Uhr

i Das Ludwig Museum zeigt in einer neuen Ausstellung Fotos des Künstlers Aljoscha, die rund um sein "Project Hope" in den ukrainischen Kriegsgebieten entstanden sind. Zu sehen ist daneben allerdings auch einer seiner aus Acrylglas gefertigten "Bioismen". Ludwig Museum

„Bioismen“ nennt Aljoscha seine wundersamen Skulpturen, in denen er die Idee einer besseren Welt entwirft. Wie er mithilfe der Kunst auch Kindern in der Ukraine Hoffnung schenkt, zeigt eine neue Ausstellung im Koblenzer Ludwig Museum.

Ein Stück weit erinnern die Figuren aus pigmentiertem Acrylglas an Korallen, wirken organisch, futuristisch-filigran, als hätte die Natur sie selbst in Form gegossen – oder könnte ebendas zumindest eines Tages tun. Was kein Zufall ist, denn mit seinen „Bioismen“ entwirft und erforscht der ukrainische Künstler Aljoscha neue, synthetische Lebensformen für eine utopische Zukunft, betrachtet sein kreatives Schaffen dabei immer auch als eine Art ...

