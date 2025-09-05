Zur Koblenzer Museumsnacht zeigen junge Künstler auf Einladung der AKM eine Welt, die Vergnügen und Überschwang huldigt, dabei immer mehr in Extreme abgleitet – dem Abgrund entgegen. Eine dystopische Ausstellung, die dennoch nicht hoffnungslos ist.

Es mag zunächst an einen Raubüberfall erinnern, wenn im Künstlerhaus Metternich plötzlich eine Person in gelber Sturmhaube ins Auge fällt. Dass die (Wasser-)Pistole jedoch ins Bild hinein an ihren eigenen Kopf gerichtet ist, während sie sich unbeeindruckt Lipgloss aufträgt, lässt an diesem ersten Eindruck schnell zweifeln. Berechtigterweise, wie sich zeigt, schließlich betrachtet Lucia Jacobs ihre Aufnahme selbst vielmehr als Ausdruck des Inszenierungsbedürfnisses in den sozialen Netzwerken.

„Alles ist nur noch plakativ und oberflächlich“, erklärt die Künstlerin, „wir machen uns gegenseitig neidisch mit unseren Theaterstücken und verlieren dabei die echte Verbindung.“ Was in diesem konkreten Fall auf das Spannungsfeld zwischen Schönheitswahn und -melancholie gemünzt ist – „sad“ („traurig“) steht denn auch in Initialen auf der Sturmhaube –, auf übergeordneter Ebene aber zugleich auch ein Lebensgefühl spiegelt, das im Folgenden immer wieder durchscheint in der neuen Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM).

Trotz Möglichkeiten machtlos

„Forever young – Abgründe einer verlorenen Jugend“ lautet deren Titel. Ein richtungsweisender, denn gezeigt werden in Koblenz diesmal keine Werke der AKM-Mitglieder selbst, sondern ausschließlich solche junger Künstler. „Unsere Idee“, erklärt Vorstandsmitglied Violetta Richard hierzu, „war ein Generationenprojekt, das wir allerdings nur organisatorisch begleiten und schließlich eben auch die Plattform zur Verfügung stellen.“ Die die jungen Kreativen wiederum recht eindrucksvoll nutzen, um ihre – in der Kunstwelt nur selten bedachte – Sicht auf die Welt darzulegen.

Es ist ein Kaleidoskop verschiedenster Perspektiven, denen fast ausnahmslos etwas Beschwerliches, Dystopisches anhaftet. Nicht ohne Grund, wie Lucia Jacobs weiter ausführt: „Unsere Generation“, sagt sie „hat so viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig eben auch das Gefühl, am Abgrund zu stehen im Angesicht all der Krisen auf der Welt.“ Mit der Folge, dass sich eine Art „Wohlstandsverwahrlosung“ ausbreite, viele junge Menschen sich aufgäben, „weil sie das Gefühl haben, dass alles, was sie machen, falsch ist und sich ohnehin nichts verändert, egal, was sie tun“.

i Apokalyptische Landschaften zeigt Tobias Rummel auf seinen bis zu sechs Meter breiten Kohlezeichnungen. Tobias Rummel

Die Flucht in die vermeintlich schöne Welt des Digitalen, der Rückzug aufs Egozentrische kann als Gegenmodell zu dieser gefühlten Machtlosigkeit natürlich verlockend wirken. Und für alle, die diesen Weg beschreiten wollen, hat die 25-Jährige in ihrer Serie „Nach uns die Sintflut 2.0“ auch noch eine pinke „Barbie Arche Noah“ im Angebot.

Tobias Rummel dagegen packt seine – ähnlich kritische – Sicht auf die Welt in großformatige Kohlezeichnungen, kreiert menschenverlassene, apokalyptisch anmutende Landschaften, in denen schroffe Berggipfel himmelhoch an den Bildrand ragen; auf einem anderen Werk ist derweil ein Labyrinth zu sehen, über das der 27-Jährige sagt: „Aufgrund der Komplexität scheint es erst mal unmöglich, dort wieder rauszukommen, aber durch die Perspektive von oben hat der Betrachter gleichzeitig auch den Überblick.“

Wo soll es hingehen in der Zukunft?

Eine Dystopie mit Ausweg also, auf die sich auch Stefanie Schmeink bezieht, wenn sie sagt: „Die Schau ist unter dem Gesichtspunkt ,Forever young’ ja auch in die Zukunft gerichtet, es geht neben der Bestandsaufnahme folglich auch darum, wie wir leben und wo wir als Gesellschaft hin wollen.“ Beziehungsweise um die Frage, ob man den Kopf in den Sand stecke oder mutig dagegenhalte – in Form von Kunst zum Beispiel, „die das genaue Gegenteil von Aufgeben ist, weil sie formt und gestaltet, dabei auch Gedanken prägt“.

Weshalb die Ausstellung in Koblenz – bei aller Schwere – auch nicht als Kapitulation an die Realität verstanden werden sollte, die Abbilder des bedrückenden Istzustands immer wieder auch Hoffnungsvolles aufzeigen. Wie etwa bei Laura de Luca, die in ihrer „bodhi“-Serie Kartoffeln und Tomaten zeigt, die auf den langzeitbelichteten Fotos im selben Moment zu faulen und zu sprießen scheinen, sich aus dem Verfall heraus von selbst erneuern.

i Mit den zyklischen Strukturen von Werden und Vergehen befasst sich Laura de Luca in ihrer „bodhi“-Serie. Der gleichnamige Sanskrit-Begriff steht für "Erwachen" oder "Erkenntnis". Laura de Luca

Ein transformativer Prozess, der für den Augenblick eingefroren scheint auf dieser Arbeit, die sich zugleich auch interpretieren lässt als Fingerzeig für eine Gesellschaft, die keineswegs verdammt ist dazu, sich selbst und den Planeten zu zerstören, negativen Entwicklungen jederzeit auch entgegenwirken könnte.

Wenn da nicht die vielfältigen Versuchungen der Moderne wären, menschliche Schwächen wie Gier oder Konsumwahn, die Johannes Buchholz in seinen Arbeiten auf recht humorvolle Weise aufgreift, denn: In der Ausstellung versammelt er ein sonderbares Ensemble aus Stoffskulpturen, die in ihrer Form an Sexspielzeug erinnern – und damit das „Produkthafte“ symbolisieren sollen, wie der Künstler sagt.

i Wie eine kleine künstliche Welt wirken die "Carpet Sculptures" von Johannes Buchholz, die Kapitalismuskritik auf ihre ganz eigene Art üben. Stefan Schalles. Johannes Buchholz

Kontrastierend hierzu aber haftet ihnen durch das weiche Material auch etwas Organisches an, das in Kombination mit der blau-pinken Farbgebung „auf das emotionale Begehren anspielt, das ähnlich wie die Marktmechanismen unserer durchkommerzialisierten Welt funktioniert“, so Buchholz.

Die (Marken-)Psychologie, sie kommt hier also in Gestalt einer möbelartigen, ja, dekorativen Skulpturensammlung daher, wobei die psychologische Wirkmacht im weitesten Sinne auch gleich nebenan eine Rolle spielt, in jenem Video, das Desillusion und Hoffnung diesmal in umgekehrter Reihenfolge abspielt und zeigt, dass junge Menschen durchaus etwas verändern wollen, dabei aber eben oft auch an den Grenzen der Realität scheitern.

Kreativer Beitrag zu aktuellen Diskursen

Wie Melwin Funk, der sich nach Namibia aufmachte, um dort für eine Meeresschutzorganisation zu arbeiten, seine zunächst freudigen Erwartungen durch die Begebenheiten vor Ort jedoch bald schon ernüchtert sah: vor der Kulisse „überindustrialisierter Meere und ölbetriebener Hafeninfrastrukturen“, die sein ursprünglich als Naturdokumentation konzipiertes Videoprojekt schließlich in eine filmische Dystopie verwandelten, die „in Teilen fast schon apokalyptisch wirkt“, wie Funk sagt.

Auch das eine spannende Position in einer Ausstellung, die sicher nichts ist für Freunde gemütserhellender Kunst, und doch – oder gerade deswegen – einen wichtigen kreativen Beitrag leistet zu aktuellen Diskursen. Stefanie Schmeink indes hebt noch einen weiteren Wert hervor, wenn sie sagt: „Die hier geleistete Generationenarbeit ist auch gesellschaftlich unheimlich wichtig, weil wir viel voneinander lernen können und die in den Arbeiten thematisierten Probleme am Ende uns alle betreffen.“

Die Ausstellung wird zur Koblenzer Museumsnacht an diesem Samstag, 6. September, um 19 Uhr eröffnet und ist in der Folge bis zum 5. Oktober zu sehen. Zur Vernissage ist auch eine Klangperformance geplant, bei der mehrere Schlagzeuger Atmosphäre und Spannungsfeld der Schau aufgreifen werden. Weitere Infos auch unter www.akm-koblenz.de