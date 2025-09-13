Wie schützt man sich gegen die Hitze? Und wie müssen Gebäude beschaffen sein, damit wir darin auch in Zukunft noch ein erträgliches Leben führen können? Der Architekt und Baubotaniker Ferdinand Ludwig liefert hierauf interessante Antworten.

Viele träumen vom schmucken Holzhaus. Dabei können lebende Pflanzen noch viel mehr leisten. Der Architekt Ferdinand Ludwig beschäftigt sich seit einigen Jahren schon mit den Potenzialen von Bäumen in Sachen Klimaschutz und entwickelt Konzepte, wie sie beim Bau in und rund um Gebäuden integriert werden können. Wir haben mit ihm über dieses Thema gesprochen.

Herr Ludwig, Sie haben vor 20 Jahren den Begriff „Baubotanik“ geprägt, was ist gemeint?

Das Zusammenspiel von Architektur und Bäumen. Mich hat das schon als Student interessiert, und in der Literatur bin ich etwa auf die Tanzlinden gestoßen. Die gibt es noch vereinzelt in Franken und Thüringen, da kann in den Baumkronen eine ganze Aufenthaltsplattform sitzen. Im Zuge der Ökobewegung gab es Versuche wie David Nashs Eschen-Dom, und ich habe mich gefragt, ob das etwas für eine Nische ist oder ob man damit einen relevanten Beitrag für die Zukunft unserer Städte leisten kann. Mittlerweile zeigt sich: Das Potenzial ist riesig.

Wie kann man denn im großen Stil mit viel Grün bauen?

Wir sind dabei, eine Studie für die Stadt München abzuschließen. Da geht es um das Begrünen von Schulen – und zwar solide und effektiv. Wenn Sie beispielsweise 50 Quadratmeter einer teuren Grünfassade an der Nordseite eines Gebäudes installieren, haben sie kaum einen klimatischen Effekt. Wenn Sie mit dem gleichen Geld vier große Bäume vor eine Südfassade pflanzen, können sie sicher dazu beitragen, die Außen- und Innenräume vor Überhitzung zu schützen.

i Der Architekt und Baubotaniker Ferdinand Ludwig Biocom AG

Sie integrieren auch Bäume in die Fassade. Wie geht das?

Wir pflanzen große, speziell einseitig beschnittene Bäume direkt vor die Fassade. Dadurch erreichen wir die beste klimatische Wirkung, und der Baum wird für die Bewohner unmittelbar erlebbar. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Vorgehen, aber es gibt keine Norm, die das regelt. Die gängigen Richtlinien aus Landschaftsarchitektur und Landschaftsbau besagen, man sollte mindestens 2,50 Meter Abstand von allen technischen Einrichtungen halten. Die unterschreiten wir natürlich.

Man denkt sofort an Kletterpflanzen und gesprengten Putz. Welche Erfahrung machen Sie mit den Bäumen?

Mit der richtigen Pflanztechnik, der richtigen Pflege und natürlich mit den richtigen Pflanzen sind begrünte Fassaden durchaus praktikabel. Bei den Bäumen haben wir erstaunlich wenige Probleme dokumentiert. Sie wachsen zum Licht hin, also vom Gebäude weg. Dennoch haben große Bäume auch eine entsprechend große Angriffsfläche für den Wind. Das ist alles zu bedenken.

Dann müssen Architekten und Landschaftsarchitekten künftig enger zusammenarbeiten?

Vor allem von Anfang an! Wenn das Haus schon geplant ist und dann noch „Grün“ dazu soll, wird es schwierig. Ist der Wurzelraum versiegelt, sind die Lösungen sehr teuer. Gerade bei der Bewässerung. Von Anfang an mitgeplant kann ich das Wasser eventuell vom Dach holen oder mit Grauwasser arbeiten, das heißt, mit leicht verschmutztem Abwasser aus dem Gebäude, das man aufbereitet. Wir brauchen alle wichtigen Fachplaner, um eine gute grüne Lösung zu entwickeln.

i Wenn es nach Ferdinand Ludwig und dem von ihm mitgegründeten Office for Living Architecture geht, könnte das Haus der Zukunft wie auf diesem Entwurf aussehen. Office for Living Architecture

Bäume kann man auch in Pflanzgefäße setzen, aber das hat etwas Künstliches.

Kommt drauf an. Unsere Forschung zeigt, dass es auch da ganz solide Lösungen gibt. Es macht keinen Sinn, künstlich gegen natürlich auszuspielen. Wir vergessen immer, dass wir in einer künstlichen Welt leben. Eine Stadt ist ein extrem künstliches Konstrukt, und in einem solchen Umfeld wachsen Bäume nicht einfach so – und schon gar nicht perfekt. Durch die lokalen und globalen Veränderungen müssen wir einiges tun, damit Bäume gut wachsen. Dazu gehört vor allem die Wasserversorgung.

Was wäre denn eine einfache Lösung?

Ich denke an Regengärten oder Bioretentionsanlagen (zur Filterung von Regenwasser, Anm. d. Red.), die das Regenwasser besser im Boden halten, und an das Auffangen von Dachwasser. Dazu ist es wichtig, dass genug Wurzelraum existiert, um das zu puffern. Wenn nicht, muss man eine Bewässerungstechnik verbauen. Die ist per se nicht des Teufels, sie muss nur umsichtig eingesetzt werden, damit sie auch das Richtige leistet.

In Pflanzenkatalogen werden bereits „klimawandelresistente“ Bäume angeboten.

Tendenziell sind die südosteuropäischen Arten anpassungsfähiger. Und es gibt natürliche Gewinner wie die Robinie, auch die Gleditschie und der Japanische Schnurbaum haben sich bewährt, die Zerreiche hält Trockenheit und Hitze besser stand als die gewöhnliche Eiche. Trotzdem ist das ein Blick in die Glaskugel, denn wir wissen nicht, was wirklich auf uns zukommt.

Die meisten hätten gern mehr Grün um sich, aber was ist mit den Pollenallergikern?

Ein wichtiger Punkt! Und es sind ja nicht nur die Pollen, die allergische Reaktionen verursachen. Denken Sie an den Eichenprozessionsspinner, der zu einer Gesundheitsgefahr werden kann. Grün ist nicht grundsätzlich gut. Sie müssen das Grün auch gut planen, umsetzen und pflegen, damit die Wirkung entsprechend gut ist.

i Ein weiteres Beispiel aus der Praxis: das Gelände einer Schule in Laupheim (Baden-Württemberg) Office for Living Architecture

Also Augen auf bei der Baumartenwahl?

Man hat in den vergangenen Jahrzehnten zu viel auf die Ästhetik gesetzt. Mit einem ökologisch sinnvolleren Grün geht das nicht unbedingt zusammen. Wichtiger ist doch: Wie schaut es mit der Robustheit aus? Wie erreicht man die notwendige Verschattung und Kühlung? Dazu kommen die Verdunstung, die Wirkung auf die Biodiversität – all das muss man mit den Standortbedingungen und den Bedürfnissen der Menschen in Einklang bringen.

Das Grün in Wohnanlagen hat für die meisten üppig und saftig zu sein.

Ja, und vor allem haben Bäume immer grün zu sein. Selbst bei Stefano Boeri (italienischer Architekt, bekannt für seine begrünten Hochhäuser, Anm. d. Red.) beschweren sich die Leute im Herbst, dass die Bäume am Bosco Verticale „sterben“. Aber bitte, im Herbst fallen halt die Blätter. Diese Vorstellungen können nur die Tropen erfüllen, wo das ganze Jahr Sommer ist und alles tiefgrün. Am ästhetischen Empfinden der Menschen muss sich tatsächlich etwas ändern. Es gibt ja ein großes Bedürfnis nach Grün. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen überzogen und selektiv: Wenn Insekten, dann bitte nur Schmetterlinge. Aber so funktioniert das Ökosystem eben nicht.

Veränderungen sind in Teilen aber ja schon wahrnehmbar: Die Stadt München hat sich zum Beispiel verpflichtet, bei allen städtischen Neubauten und Sanierungen im Bestand ein Drittel der Fassaden zu begrünen.

Das ist wirklich ein Wort. Man muss nur aufpassen, dass das Grün nicht irgendwohin gepackt wird, damit es die Architektur „nicht stört“, sondern dorthin, wo es sinnvoll ist. Entscheidend ist, dass die Menschen das wollen, und zwar alle, die an einem Bauprojekt beteiligt sind. Dann kommt man ziemlich weit. Das ist unsere Chance für die Zukunft.

Zur Person: Ferdinand Ludwig

Der 45-jährige Architekt aus Überlingen am Bodensee ist an der TU München Professor für Grüne Technologie in der Landschaftsarchitektur. Im von ihm mitgegründeten Office for Living Architecture (OLA) in Stuttgart arbeiten Architekten, Stadtplaner und Baubotaniker zusammen. Auf der Architekturbiennale in Venedig ist Ludwig aktuell zudem mit gleich drei Beiträgen vertreten.