„Mise en Scène“: Wenn Fritschs Hahn im Theater kräht

In Lahnstein zeigt der Neue Kunstverein Mittelrhein eine „wilde Mischung“ aus international bekannten und aufstrebenden regionalen Künstlern. Ihr Ziel: Das dortige Theater auf ihre ganz eigene Art neu zu inszenieren. Wie und warum das gut gelingt.
Lesezeit 4 Minuten
Während die Künstler entlang der Wendeltreppe im Theater Lahnstein noch ihre Werke arrangieren, experimentierfreudig prüfen, was sich wo gut macht und in welcher Form zusammenpasst, probt das hier eigentlich beheimatete Ensemble auf der Bühne nebenan das aktuelle Stück.