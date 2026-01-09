Schau des NVKM in Lahnstein „Mise en Scène“: Wenn Fritschs Hahn im Theater kräht Stefan Schalles 09.01.2026, 11:57 Uhr

i Neu gedacht und inszeniert werden soll das Theater Lahnstein im Zuge der aktuellen Ausstellung des Neuen Kunstvereins Mittelrhein. Darin zu sehen ist neben Arbeiten von Anne-Louise Hoffmann (links) und Michaela Tkadleček (Mitte) auch ein Foto des blauen Hahns von Katharina Fritsch. Elmar Hermann

In Lahnstein zeigt der Neue Kunstverein Mittelrhein eine „wilde Mischung“ aus international bekannten und aufstrebenden regionalen Künstlern. Ihr Ziel: Das dortige Theater auf ihre ganz eigene Art neu zu inszenieren. Wie und warum das gut gelingt.

Während die Künstler entlang der Wendeltreppe im Theater Lahnstein noch ihre Werke arrangieren, experimentierfreudig prüfen, was sich wo gut macht und in welcher Form zusammenpasst, probt das hier eigentlich beheimatete Ensemble auf der Bühne nebenan das aktuelle Stück.







