Ex-Pastor veröffentlicht Buch Michel Malcin: Im fahrenden Café dem Glück entgegen 19.09.2025, 07:00 Uhr

i Mit Videoanleitungen und vielen helfenden Händen hat Michel Malcin einen alten Berliner Stadtbus in ein Café auf Rädern verwandelt. Heute tourt er in seinem "Doppellecker" gemeinsam mit seiner Partnerin Helene Volkensfeld durch Deutschland und Europa. Michel Malcin

„Lebendig sein“ will Michel Malcin, als er den Job als Pastor nach einem Burn-out aufgibt und stattdessen ein fahrendes Café in einem alten Bus eröffnet. Mit dem hat er seitdem etwa den Jakobsweg bereist und mit uns über seine Erlebnisse gesprochen.

Als Pastor ist Michel Malcin viele Jahre lang Stütze und Wegweiser für die Menschen in seiner Gemeinde. Doch als bei ihm selbst eine Depression diagnostiziert wird, stellt er sein Leben radikal auf den Kopf: Im Internet erwirbt er in der Folge einen schrottreifen Doppeldeckerbus, baut diesen zum Café um und begibt sich damit von Berlin aus auf den Jakobsweg.







