„Lebendig sein“ will Michel Malcin, als er den Job als Pastor nach einem Burn-out aufgibt und stattdessen ein fahrendes Café in einem alten Bus eröffnet. Mit dem hat er seitdem etwa den Jakobsweg bereist und mit uns über seine Erlebnisse gesprochen.
Lesezeit 6 Minuten
Als Pastor ist Michel Malcin viele Jahre lang Stütze und Wegweiser für die Menschen in seiner Gemeinde. Doch als bei ihm selbst eine Depression diagnostiziert wird, stellt er sein Leben radikal auf den Kopf: Im Internet erwirbt er in der Folge einen schrottreifen Doppeldeckerbus, baut diesen zum Café um und begibt sich damit von Berlin aus auf den Jakobsweg.