AnNa R.: Koblenz freute sich auf „einzigartige Stimme“

Nicht nur die Musikszene und zahlreiche Fans trauern um die überraschend verstorbene Rosenstolz-Sängerin: Als neue Inhaberin der Poetikdozentur sollte sie am 2. April in Koblenz vorgestellt werden und anschließend mehrfach in der Stadt zu Gast sein.