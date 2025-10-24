Sie zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, privat ablichten durfte sie jedoch nur Sam Shaw. Ein neuer Bildband mit teils unveröffentlichten Aufnahmen des Fotografen wirft nun einen unverstellten Blick auf den Filmstar.
Lesezeit 5 Minuten
Sie war Hollywood-Ikone, Sexsymbol – und blieb am Ende trotz ihres Ruhms auch eine tragische Figur: Als ihr Wegbegleiter Sam Shaw mit einigem Abstand zurückblickte auf das viel zu kurze Leben Marilyn Monroes (1926–1962), stellte er fest, dass sie die dümmlich-laszive Blonde während ihrer Leinwandkarriere derart überzeugend gespielt habe, dass die Öffentlichkeit bis heute glaube, sie sei diese Kunstfigur gewesen.