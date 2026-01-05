Auf Lesereise in Koblenz Marie-Luise Marjan ist gern die „Mutter der Nation“ Reinhard Franke 05.01.2026, 12:25 Uhr

i MIt 85 hat Marie-Luise Marjan anstrengende Theater-Produktionen hinter sich gelassen - ist aber noch gern auf Lesetour unterwegs und kommt so auch am 23. Januar nach Koblenz in die Kulturfabrik. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Unglaubliche 35 Jahre lang spielte Marie-Luise Marjan die Rolle der Mutter Beimer in der „Lindenstraße“ – Heute ist die 85-Jährige auf Lesetour unterwegs und gastiert dabei am 23. Januar auch in der Kulturfabrik in Koblenz.

Wo immer sie auftritt, hat sie jahrzehntelange Fernsehgeschichte automatisch mit im Gepäck: Marie-Luise Marjan ist für viele untrennbar mit der „Lindenstraße“ verbunden – als Mutter Beimer wurde sie zur Kultfigur und zum vertrauten Gesicht eines ganzen Landes.







