Die junge Koloratursopranistin Alina Wunderlin ist nicht nur als Mozarts Königin der Nacht in der „Zauberflöte“ eine vokale Gipfelstürmerin – Am 8. August gastiert sie mit einem spannenden Liederabend beim RheinVokal-Festival in Bad Ems.

Die Sopranistin Alina Wunderlin ist derzeit erste Wahl, wenn Opernhäuser die halsbrecherische Partie der Königin der Nacht in Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ besetzen wollen: An zahlreichen Bühnen hat sich die junge Sängerin schon in die berühmten Spitzentöne gestürzt, die nur sehr wenigen Sängerinnen so brillant und zuverlässig zur Verfügung stehen. Am Freitag, 8. August, um 19 Uhr wird sich Alina Wunderlin im Marmorsaal des Kursaalgebäudes in Bad Ems auf Einladung des RheinVokal-Festivals mit einem außergewöhnlichen Liederabend präsentieren. Im Interview mit unserer Zeitung spricht die gebürtige Frankfurterin ihre Karriere zwischen höchsten Tönen und tiefen Emotionen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Oper und Liedkunst.

Frau Wunderlin, auf der Opernbühne, aber auch in den sozialen Netzwerken verblüffen Sie das Publikum mit atemberaubenden stimmlichen Höhenflügen. Wann haben Sie den außergewöhnlichen Umfang Ihre Stimme entdeckt?

Ich denke, dass meine Stimme schon immer sehr hoch war – aber meine Ausbildung war in dieser Hinsicht nicht immer konsequent. Als Kind habe ich immer im Chor mit großer Selbstverständlichkeit ganz oben gesungen, aber als ich als Teenager anfing, professionellen Gesangsunterricht zu nehmen, war das nicht mehr so klar. Ich dunkelte meine Stimme nach unten so unnatürlich ab, dass man mich testweise die Habanera aus „Carmen“ singen ließ, um zu testen, ob ich Mezzosopran bin. Es hat dann eine Weile gedauert, bis die Höhe im Laufe des Studiums wieder auftauchte.

Und die Höhe ist gekommen, um zu bleiben: Ihre Paraderolle ist Mozarts Königin der Nacht mit den beiden vertrackten Arien und den vier hohen F in der dreigestrichenen Oktave. Eine Extremanforderung, der Sie sich immer wieder stellen: Was reizt Sie daran, und haben Sie daran noch Freude?

Oh ja, und das ist extrem wichtig! Wenn eine Rolle keinen Spaß mehr macht, sollte man sie nicht singen. Die Partie der Königin der Nacht ist kurz und extrem – da muss man aufpassen, künstlerisch nicht einzuschlafen. Ich versuche, bei jedem Auftritt ein kleines bisschen zu variieren, und außerdem ist es auch förderlich, dazwischen immer wieder ganz andere Partien zu singen. Egal, ob man eine Barockoper singt oder etwas Zeitgenössisches: Die Abwechslung ist gut fürs Ohr und fürs Gehirn und hält sowohl den Kopf als auch die Stimme fit.

Es gibt Sängerinnen, die mit dieser einen Rolle eine ganze Karriere bestritten haben, anderen haben versucht, sich möglichst schnell weiterzuentwickeln und in andere Stimmfächer vorzuarbeiten. Haben Sie eine Idee, wo es mit Ihnen hingehen wird?

Das ist ganz einfach: Ich werde mich immer den physischen Gegebenheiten meiner Stimme anpassen. Eine Prognose dazu kann ich nicht abgeben, aber ich kann sagen: Solange es sich leicht anfühlt und ich nicht kämpfen muss, werde ich sehr gern auch die Königin der Nacht singen. Und wenn die Stimme irgendwann sagt: „Nö, das machen wir nicht mehr“, dann akzeptiere ich das und habe dann hoffentlich auch andere Sachen zum Singen.

i Ob als Mozarts Königin der Nacht in der Zauberflöte oder Blonde in der "Entführung aus dem Serail", ob als Zerbinetta in "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss oder Adele in der "Fledermaus" von Johann Strauß: In diesen und zahlreichen anderen Bühnenrollen zeigt Alina Wunderlin auf Bühnen im In- und Ausland eine in ihrer Höhenausdehnung absolut außergewöhnliche Stimme - und noch dazu sehr viel Spielwitz. Sylviane Brauer

Wo zieht es Sie künstlerisch besonders hin?

Mein Herz schlägt für das französische Repertoire – es gibt dort unglaublich schöne Rollen, auch für hohe Stimmen. Leider wird davon in Deutschland meist nur Offenbachs „Les Contes d’Hoffmann“ gespielt, aber das ist ja das Positive an einer internationalen Karriere, dass sich solche Möglichkeiten im Ausland ergeben könne. Aber grundsätzlich ist immer meine erste Maßgabe, genau wie im deutschen oder italienischen Repertoire, wie es meiner Stimme damit geht. Ich schaue einfach, wo sie hingeht. Man darf die Stimme niemals zwingen.

Sie haben mit Ihrem Logenplatz im höchsten Register des Gesangs die Nachfolger einer namhaften Ahnenreihe großer Koloratursängerinnen wie Erna Sack oder Ingeborg Hallstein angetreten. Wunschkonzerte mit den Höhenflügen des Gesangs waren immer sehr beliebt und ein Publikumsmagnet – ist das heute noch so?

Ich habe durchaus den Eindruck, dass die Menschen immer noch sehr, sehr gern sehr hohe Töne hören und dass die wahnsinnig beeindruckt sind davon. Möglicherweise sind reine Koloraturkonzerte heute seltener zu erleben, das könnte auch daran liegen, dass Veranstalter dabei auf die ganz großen Stars setzen. So haben zum Beispiel Edita Gruberova oder auch Diana Damrau viele solche Solokonzerte gegeben.

Zur Person: Alina Wunderlin

Alina Wunderlin wurde in Frankfurt geboren und sang während ihrer Schulzeit zunächst Pop und Jazz. Sie erhielt Klavier- und Schlagzeugunterricht und war Mitglied des Kinderchors der Oper Frankfurt. In der Saison 2024/25 debütiert sie als Ännchen in einer Neuproduktion von „Der Freischütz” an der Hamburgischen Staatsoper, sowie als Morgana („Alcina”) am Gärtnerplatztheater in München. Opern-Höhepunkte der vergangenen Spielzeiten waren Königin der Nacht („Zauberflöte“) in Glyndebourne, Berlin, Wien und München, gefeiert wurden auch ihre Rollendebüts als Blonde („Entführung aus dem Serail“) in Bonn, als Adele („Die Fledermaus“) in Madrid und Paris und als Zerbinetta („Ariadne auf Naxos“ am Salzburger Landestheater. Konzerte gab Alina Wunderlin unter anderem in der Tonhalle Zürich, der Isarphilharmonie München, der Berliner Philharmonie, der Kreuzkirche Dresden und im Wiener Konzerthaus. Sie arbeitete mit Dirigenten wie Marc Minkowski, Philippe Herreweghe, Paavo Järvi, Rubén Dubrovsky und Konstantin Trinks, Informationen unter www.alinawunderlin.com

Sie stehen ja glücklicherweise nicht „nur“ für die hohen Rollen in der Oper, sondern verfolgen mit Nachdruck auch Ihre Karriere im Bereich des Kunstlieds. Für Ihren Auftritt bei RheinVokal haben Sie das Programm „Let me sing you a fairy tale“ zusammengestellt, welcher Idee sind Sie dabei gefolgt?

Ich will damit zeigen, dass die Kunst eines Koloratursoprans nicht nur aus hohen Tönen besteht. Beweglichkeit, Ausdruck, Textverständnis – das gehört alles zusammen. Los geht es mit zwei der „Brentano-Lieder“ von Richard Strauss, dann folgen die „Gesänge der Märchenprinzessin“ von Karol Szymanowski – das sind durchaus dezidierte Koloraturlieder.

Im Kontrast dazu singen Sie dann noch drei frühe impressionistische Chansons von Claude Debussy, die er für seine Muse, die Koloratursopranistin Marie-Blanche Vasnier, geschrieben hat – und die zeitgenössischen, expressiven „Ariel“-Songs von Ned Rorem nach Gedichten von Sylvia Plath …

Bei den „Ariel“-Songs haben wir noch eine Klarinette dabei, sie handeln in den Texten vor allem von den Erfahrungen, Gefühlen und Beobachtungen der Autorin, und diese sind durchaus ziemlich heftig

Sich neben der Bühnenlaufbahn auch einen Ruf als exzellente Liedinterpretin zu erarbeiteten, wie Sie gemacht haben, gelingt nur wenigen Sopranen. Woran liegt das, was ist Ihnen im Bereich des Liedes wichtig?

(lacht) Nun, ich denke, warum sollten wir den Baritonen das komplette Liedfach überlassen? Liederabende sind sehr bereichernd. Aber ich achte dabei bewusst auf die Mischung. Denn wenn man einen ganzen Abend nur mit sehr hohen Stücken macht, wird das nicht nur sehr anstrengend, sondern vielleicht irgendwann auch unangenehm fürs Ohr. Auch aus diesem Grund war mir die Abwechslung in diesem Programm sehr wichtig. Ich freue mich, wenn sich das Publikum darauf einlässt, alle Stücke mal anzuhören. Ich finde es spannend, im Liederabend immer auch Sachen mitzubringen, die die Leute vielleicht nicht so sehr kennen und die weniger geläufig sind – und meistens kommt das sehr, sehr gut an.

Tickets und Infos für das Konzert mit Alina Wunderlin am Freitag, 8. August, um 19 Uhr im Kursaalgebäude in Bad Ems gibt es unter Tel. 02622/9264250 und online unter www.rheinvokal.de